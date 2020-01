Hace 14 años la Corte Constitucional expidió la sentencia C-355, a través de la cual se fijan tres parámetros que permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, en Colombia.

Sin embargo, la Corte deberá este año volver a retomar el tema a raíz de dos demandas que piden prohibir definitivamente la posibilidad de practicar el aborto bajo cualquier circunstancia.

Le puede interesar: Colombia cerró 2019 con menos homicidios, según Medicina Legal

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por la abogada Natalia Bernal Cano ante la Corte Constitucional en donde solicita que el aborto sea penalizado en cualquier causa y en cualquier momento.

Además, la demandante argumenta que el aborto ocasiona riesgos para la salud de las mujeres. En tal sentido la Corte debería pronunciarse y proteger el derecho de las mujeres, y como consecuencia prohibir el aborto en todas las causas, explica Viviana Bohórquez Monsalve, abogada y estudiante de doctorado de la Universidad de los Andes.

Sin embargo, Bohórquez Monsalve argumenta que la demanda lo que ha permitido es que se reabra el debate. Agrega que la demanda de Bernal Cano no tiene respaldo científico. Por ejemplo, asegura que el aborto genera depresión, pero no adjunta ninguna prueba científica al respecto. Al respecto solo señala algunos escritos de médicos y de pacientes, pero esto no son pruebas científicas.

Retroceder los avances

David Murillo, docente de Derecho de la Universidad Libre considera que “la Corte deberá revisar las dos demandas aborto (la primera atacando normas del Código Civil y la segunda, normas del Código Penal -Art. 122-) ya que ambas cuentan ya con auto admisorio. Esto es, que han cumplido para la Corte con los requisitos mínimos de admisibilidad.

Ahora bien, dice el docente, no existe certeza sobre si la Corte en plenaria acoja las pretensiones de Bernal Cano, puesto que son argumentos que buscan retrotraer el avance en el respeto de los derechos reproductivos de la mujer. Pretensiones que son altamente nocivas para los derechos de las mujeres, puesto que busca nuevamente la penalización plena de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que en la práctica generaría un mayor número de muertes de mujeres por abortos insalubres y un obstáculo frente a las exigencias internacionales que en la materia existen para Colombia, por ejemplo, por parte de los Comités de Naciones Unidas.

Derecho a decidir

Si se reabre el debate, dice Bohórquez Monsalve, es una oportunidad para que las mujeres decidamos de forma libre y creo que la Corte ya tiene las pruebas científicas que demuestran que el aborto es seguro.

Además, “la Corte ya ha avanzado en que las mujeres tenemos el derecho a decidir. El siguiente paso sería cómo hacer eso real, y para hacerlo real es cambiando el modelo, es decir, pasar a un modelo más amplio de semanas de gestación (que es un plazo razonable que puede ser 12 o 14 o hasta 24 como lo han determinado en otras legislaciones), pero ese espacio significa que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre la maternidad, y eso es muy importante más allá de lo que diga el médico, de si existe un riesgo o no. Cada mujer es la que evalúa porque quiere o no continuar el embarazo, eso va a significar un derecho mucho más amplio y efectivo”.

La Corte Constitucional mediante sentencia C-355 de 2006, reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en tres casos:

1. Cuando el embarazo es producto de violación, incesto o inseminación artificial forzada

2. Cuando el feto tiene una malformación incompatible con la vida fuera del útero

3. Cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida o la salud de la mujer.