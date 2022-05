Daniel Palacios, ministro del Interior, hizo el llamado en un evento del Consejo Nacional Electoral llevado a cabo en Armenia, en el que participaron distintas autoridades de la ciudad.

“Sea cual sea el resultado, ojalá lo acepten y que no sea consecuencia de que el sistema electoral es bueno cuando me conviene y es malo cuando no me conviene”, aseveró.

Porque, según él, “si la medida de la transparencia del sistema electoral es si yo gané o perdí, entonces estamos bajo un proceso casi que anárquico, en donde no existiría nunca la legitimidad del proceso”.

Durante esa misma intervención, el funcionario sostuvo que las autoridades tienen informaciones de planes para atacar las registradurías si no se dan los resultados que “algunos esperan”.

Por ese motivo, les solicitó también a las fuerzas políticas que rechacen de manera unánime este tipo de actos, “no con condicional”.

Y en la misma línea del tema de seguridad, aprovechó para decir que los seis candidatos presidenciales y sus fórmulas tienen esquemas garantizados.

Especialmente, reveló que “los dos candidatos que están liderando” (Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, sin decir sus nombres), hoy tienen un despliegue de seguridad y un dispositivo semejante al del Presidente de la República cuando viajan a territorio.

Con todo, el Gobierno ha repetido que hay un pie de fuerza desplegado por todo el país para garantizar la seguridad de los votantes el domingo (314 mil hombres del Ejército y la Policía en los puestos de votación).

Estos funcionarios han estado entregando el material electoral de la Registraduría en las zonas de más difícil acceso y ya están vigilando los puestos de votación. Especialmente, tienen la lupa sobre 99 municipios de especial riesgo de violencia.