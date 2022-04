“Seguiremos opinando”: Duque sobre denuncia de supuesta participación en política

Durante el anuncio de una inversión del Gobierno estadounidense para mejorar las condiciones de los migrantes venezolanos, el presidente Iván Duque se refirió a los señalamientos en su contra por supuesta participación en política. “Ahora a mí siempre me toca decir que opino sobre propuestas, para que no digan que opino sobre personas”, dijo el mandatario en una declaración a los medios de comunicación.

Dicho eso, procedió a referirse a dos iniciativas que ha planteado Gustavo Petro, el candidato presidencial del Pacto Histórico: beneficios jurídicos para narcotraficantes que se comprometan a dejar de delinquir; y el controvertido “perdón social”, que según Petro se refiere a “un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad”.

Al respecto, Duque señaló que “cualquier tipo de política que busque premiar, favorecer y atenuar a los criminales que más han lacerado a este país, claramente es una propuesta altamente inconveniente y que merece el rechazo del pueblo colombiano. Colombia no puede seguir siendo permisiva con el terrorismo o con el narcotráfico”.

Las declaraciones del mandatario se dan el mismo día en el que presentaron una denuncia en su contra por participar en política. Iván Cepeda, Roy Barreras y Roosvelt Rodríguez firmaron el documento, que fue llevado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Hemos radicado una denuncia contra el presidente Iván Duque por su abierta participación en política”, dijo Barreras.

“Cuando el gobernante de un país interviene en la política, tiene candidato y hace esfuerzos por derrotar a los otros candidatos está rompiendo el eje de la democracia”, concluyó el senador.

Por su parte, Duque señaló que no conocía esas denuncias. “Quieren que yo no me refiera a tres palabras, el populismo, la posverdad y la polarización”, aseguró. Y criticó “los autoritarismos que tienen esas tres P”. Además, dijo que el Artículo 28 de la Constitución deja claro que todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión.

“Nunca dejaré de pronunciarme. Seguiremos opinando”, sentenció Duque.