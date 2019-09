En la llamada, de la cual su origen aún es desconocido, dice Rivera, le dijeron a su hermana “que supuestamente tienen una información de que me quieren matar. Que buscaron sicarios en Pereira y que nadie se quiso meter porque acá me querían mucho, y que entonces buscaron sicarios en Cali y que los encontraron allá y que están dando mucho dinero por mí, que ya tenían toda mi información”.

En la publicación de este reconocido artista también precisó, con desconcierto, “¿Quién me va a querer matar a mí?, yo no sé cómo tomar esto porque yo no le debo nada a nadie”.

Lea también: El pacto de la cumbre fue proteger la Amazonia

También, manifestó, jocosamente que sí le debe, pero “a los bancos. Yo no me meto con mujeres casadas”. Y aclaró que “yo quiero publicar esto por si me pasa algo. Yo no creo eso”.

El artista, padre del cantante de reguetón Andy Rivera, no ocultó que “mi hermana está bien preocupada, pero yo le digo que no hay de qué preocuparnos porque uno no debe nada. Igual, yo voy a denunciar esto porque no sé a dónde irá a parar esto, ni cuál es el objetivo de esas llamadas”.

El cantante de música popular había sido noticia recientemente cuando en un concierto que estaba ofreciendo en un municipio del Tolima impidió que unas mujeres se pusieran a barrer y, en cambio, las integró a su espectáculo al ritmo de su canción ‘El Tímido’.