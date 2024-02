Seguridad alimentaria mejoró en Colombia, pero persiste inequidad: Programa Mundial de Alimentos

Son familias con dietas bajas en proteínas como las de la desértica zona de La Guajira, en el norte del país, donde más de la mitad de la población vive en inseguridad alimentaria severa "y no consumen frutas ni vegetales".

"Hay hogares que se pueden gastar de media per cápita un millón de pesos mensuales, mientras que hay otros que no se pueden permitir gastar más de $180.000 por mes", explicó en la presentación del informe en Bogotá la directora adjunta del PMA para Colombia, Rossella Bottone.

Este martes, 27 de febrero, fueron el Programa Mundial de Alimentos, PMA, de la ONU reveló que los índices de seguridad alimentaria en el país mejoraron de un 30 % a un 25 % durante este 2023. pero la institución alerta de que no hay equidad en el país y más de la mitad de la población aún no tiene un acceso idóneo a la alimentación.

La inflación de los alimentos

Según se conoció en la presentación del informe, una de las mayores preocupaciones de los hogares colombianos es la subida de precios de los alimentos, como aclaró la directora adjunta: "La gente vive con su mismo nivel de ingresos, cobran lo mismo, les toca ser estratégicos en la compra de alimentos".

El 44 % de las familias entrevistadas "dice que con el ingreso sobreviven, pero no viven (...) no alcanzan a comprar los alimentos que necesitan porque los precios no dejan de subir y ellos tienen un salario fijo", completó Bottone.

A pesar de la leve mejora global, más de 11 millones de personas siguen en seguridad alimentaria moderada, por lo que todavía más de la mitad de hogares están en "seguridad marginal", en una situación "muy frágil que ante cualquier choque climático puede caer en la inseguridad", dijo.

El director para Colombia del PMA, Carlo Scaramella, destacó que son necesarias "intervenciones integrales y especializadas" por parte del Gobierno para establecer una visión estratégica a corto, mediano y largo plazo y tratar de controlar la situación.

"Hay que entender que la inseguridad alimentaria es el resultado de factores estructurales profundos", como los efectos del Fenómeno de El Niño o la desaceleración económica en la que está actualmente el país, añadió Scaramella.