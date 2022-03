El hecho se registró hacia las 7:40 de la noche de este martes, en un sector entre el municipio de El Peñol y El Tambo, al occidente de Nariño, a una hora del casco urbano de Pasto. La caravana del Senador habría salido desde el Peñol a las 7:15 de la noche con destino a la capital de Nariño, pero cuando pasaba por un lugar desolado, un carro que iba adelante de ellos detuvo la marcha.

“Descendieron tres sujetos, estaban armados, ellos apuntaron a la camioneta donde viajábamos, un cuarto se quedó en el carro, tenían muy bien montada la estrategia, querían abordarnos a nosotros, la interpretación les dejo a los investigadores, si se trató de una atraco u otro objetivo, fue un ataque violento, muy fuerte, no creo que fuera un atraco, puesto que soy una persona protegida, y no van a hacer esto sabiendo esta situación, la gente conoce los vehículos oficiales, conoce a Guillermo Guacia Realpe”, dijo el senador.

Según se pudo conocer, los escoltas del senador reaccionaron de inmediato y dispararon contra los sujetos que amenazaban, lo que produjo un tiroteo, luego dos de ellos subieron al carro y escaparon el tercero al parece quedó herido y habría escapado por la vegetación, “desconocemos lo que pasó con esta persona que no subió al carro”, dijo el senador.

La caravana llegó hasta las Estación de Policía El Tambo donde puso la denuncia. Desde allí fue escoltada hasta la capital de Nariño, donde se dirigió a la Fiscalía y dio a conocer los hechos. “No hemos recibido amenazases directas, pero algunas personas nos han manifestado que hay mucha molestia por nuestras denuncias, o nuestros debates, hemos luchado contra la corrupción a nivel nacional y regional”, dijo el parlamentario, quien agregó, “Es evidente que muchos territorios los perdió el Gobierno Nacional”, finalizó el parlamentario.

Entre tanto, dos aspirantes a la Cámara de Representantes en Nariño del movimiento Pacto Histórico, denunciaron que han sido objeto de amenazas, una de ellas, Ivone Quiñonez en la costa pacífica nariñense, comentó que le han llegado mensajes de texto amenazándola, por lo que ha decidido no asistir a reuniones fuera de la localidad de Tumaco.

Entre tanto, Erik Velasco, quien tiene su fortín político en Pasto, hace algunos días asistió a una reunión en Samaniego, allí un grupo de personas, uno de ellos armado, irrumpió en la reunión para saboteándola.

“Solicitamos ante el comité de Garantías de Nariño protección, y no hubo ninguna respuesta, nos dijeron que por recomendación que no fuéramos a lugares de riesgo; en el caso de los sectores alternativos, no tenemos garantías para ejercer proselitismo político. No solo son las amenazas, sino otro tipo de cosas, denunciamos que se utilizan las entidades públicas para hacer política como es el caso de Centrales Eléctricas de Nariño, Cedenar, Comfamiliar, Corponariño y hasta Emssanar, por eso lo decimos que no se hace una política digna”, dijo el candidato Velasco.

Voceros de la Policía en Nariño afirmaron que pudo tratarse de un intento de robo, pues uno de los presuntos involucrados, que murió en el ataque, tenía antecedentes por porte ilegal de armas y narcotráfico.