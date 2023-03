En una rueda de prensa, el senador independiente Jonathan Hernández, conocido como Jota Pe, informó que denunció ante la Fiscalía General de la Nación al productor del canal de televisión del Congreso, John Jairo Uribe, a quien al menos tres personas de esa dependencia lo denunciaron por acoso sexual y laboral, como además de pedirles parte de los salarios.

En su denuncia, el senador Hernández sostuvo que el funcionario en cuestión trabajaba en conjunto con Valeria Uribe, su hija, quien era la encargada de hacer los cobros, esto con base a una tabla que usaban para pedir la cuota a los trabajadores.

De acuerdo con el congresista, “él a través de su hija le exigía una parte del salario a algunos trabajadores, su hija era la que recogía este dinero, todo eso según las denuncias de los muchachos. Recogía este dinero y lo echaban a una bolsa a la cual llamaban bodega. El segundo chico, Daniel, es despedido precisamente por no querer devolver esa parte de su salario. A Daniel, por ejemplo, lo acosaba sexualmente, ya él lo dijo, que gustaba de él, que quería que tuvieran una relación, me cuenta Daniel que en muchas ocasiones tiraba a tocarlo. Al tercer denunciante, luego de drogarlo, lo abusaba sexualmente no en una sino en muchas ocasiones. Nosotros tenemos pruebas de todo esto”.

Indicó el senador que en sus pruebas hay chats, videos, fotos y mensajes que comprueban todas las versiones de los denunciantes y que todo ese material se lo entregó a la Fiscalía General desde la semana pasada.