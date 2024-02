Sería inminente la salida del liberalismo de la coalición de gobierno

La posibilidad que la coalición de gobierno sufra un nuevo revés es casi inminente, la salida del Partido Liberal toma cada vez es más clara y así lo demuestran los movimientos políticos que se han dado en las últimas horas en tal sentido.

Este miércoles, precisamente el jefe del partido, el expresidente de la República, reiteró que su posición personal siempre ha sido de independencia frente al presidente Gustavo Petro, y que así se mantendrá.

En una corta declaración expresó que "desde que no estuve de acuerdo en apoyar al presidente Petro, sostuve que haría una colaboración siempre y cuando se me respetara la independencia y se respetaran las ideas liberales, las líneas rojas liberales que llevan nuestro ideal y que en mayoría vemos no se tienen en cuenta por este Gobierno, por ejemplo, la eliminación del sistema de salud en detrimento de los colombianos”.

Pero el jefe liberal fue mucho más allá y recordó que “el pasado 23 de noviembre le envié una carta al presidente Petro donde le indiqué que mi posición sería de independencia frente a su gobierno, situación que se ha mantenido y se mantendrá”.

Esta semana dos senadores ya le habían pedido al expresidente Gaviria tomar la decisión de salir del gobierno de Gustavo Petro. Uno de ellos fue el senador Juan Pablo Gallo, quien en una carta le dijo que “presidente Gaviria y Partido Liberal: consideremos de una vez por todas, declararnos en oposición. Nuestro deber es defender la institucionalidad de Colombia”.

El senador Gallo insistió en que “ante este panorama, le reitero mi llamado para que el Partido Liberal tome una postura clara y decidida frente a los acontecimientos actuales. Por ello que le solicito, con todo el respeto y la seriedad que el asunto amerita, que se considere seriamente y de una vez por todas, declarar al Partido Liberal en oposición al gobierno actual”.

Por su parte el senador Alejandro Carlos Chacón, declaró que “la decisión de la independencia es algo que hemos venido dialogando muchos y al no ser parte realmente del Gobierno pues no necesariamente tenemos que estar en el Gobierno, podemos estar en el centro para poder criticar con mayor tranquilidad o apoyar si hay cosas importantes del presidente”.

“Lo malo es que el partido no está teniendo reuniones, el presidente Gaviria debe convocarnos más para examinar estas decisiones y estar más unidos y ser más coherentes. Hay quienes quieren quedarse en el gobierno, otros hablamos de independencia y algunos mencionan estar en la oposición y yo creo que es una votación que debemos asumir como bancada”, manifestó Chacón.

Precisamente esa reunión se estaría dando la otra semana, cuando ya hayan arrancado las sesiones ordinarias del Congreso, cuando se convocaría por parte de Gaviria a una reunión de bancada y allí se anuncie que se van a la independencia.