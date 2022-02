Algo que fue rechazado por la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez. Según ella, el informe no reconoce los resultados del Gobierno Nacional en seguridad alimentaria.

A estas cifras se suman las reveladas en la última encuesta de Pulso Social, realizada por el Dane entre julio y septiembre del 2021, donde se advierte que cerca del 31% de los colombianos no pueden comer tres veces al día. Es decir, tres de cada 10 hogares, unas 16 millones de personas.

¿Cuál es la realidad?

Jaime Alberto Rendón Acevedo, director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle, considera que el informe de la FAO es “una advertencia de lo que podría suceder” porque si bien es cierto que el Gobierno ha implementado algunas medidas de coyuntura como el ingreso de emergencia y la disminución de aranceles, la realidad es que “mientras la economía crece, el empleo no se recupera, las condiciones del campo son difíciles para la producción de alimentos, los insumos se han encarecido de una manera exagerada y esto dificulta la producción y el acceso a insumos y convierte las cosechas en inviables porque los campesinos no pueden trasladar ese valor al precio final”.

Frente al desolador panorama que reflejan las mismas cifras del Dane, expertos consultados por Vanguardia consideran que, pese a los esfuerzos que ha realizado el Gobierno, no hay que desconocer que muchas zonas, especialmente, en las ciudades fronterizas, el hambre es una realidad.

La vida del rebusque

Las estadísticas muestran que el 65% de la población tiene que salir a la calle a rebuscarse para ganarse la vida y para comprar alimentos (lo que muchas veces no lo logra) y eso quedó demostrado durante la primera cuarentena al comienzo de la pandemia, explica Rendón.

Hay una cosa de la que se sabe muy poco y es de la pobreza oculta. Eso significa que en las ciudades hay una gran cantidad de gente que son pobres ocultos, es decir, gente que lo único que tienen es una casa en un barrio con unas condiciones estructurales muy buenas, pero el ingreso de la familia no alcanza para mantener una buena dieta alimentaria y es una situación que se viene presentando y no conocemos de una manera muy clara y que fue quedando de manifiesto con la pandemia, así como la informalidad laboral que hace que la gente no tenga unos ingresos suficientes en el día incluso para satisfacer sus necesidades básicas y un incremento de pobreza y de las condiciones de las familias para garantizar las mínimas condiciones de vida.