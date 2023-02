En el Gobierno Nacional no hay enredos como los que genera la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Desde allí salió la idea de un cese bilateral al fuego con 5 grupos armados y narcotraficantes, cese al fuego que esos grupos armados no conocían; también desde allí pidieron el levantamiento de órdenes de captura a 16 delincuentes pedidos en extradición por Estados Unidos. Como si no fuera suficiente, ahora la OACP está detrás de la liberación de Jorge Luis Alfonso López —hijo de Enilce López, alias La Gata—, condenado a 29 años de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir. Quizá se trate del mayor escándalo del gobierno Petro hasta el momento.

Hay que aclarar en este punto que la libertad de López, también conocido como ‘El Gatico’, no durará mucho, pues el Gobierno Nacional salió rápidamente a pedir que se recapturara inmediatamente, pues el presidente Gustavo Petro —único con esa potestad— no había pedido dicha libertad y esa no es una función del Alto Comisionado. Por otro lado, aclararon que López era un “facilitador de paz”, una figura que hasta el momento era desconocida.

El mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, desautorizó al comisionado Danilo Rueda: “El alto comisionado de paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de capturas, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República”. Como quien dice, Rueda quiso pasar por encima del presidente, cosa que al parecer sucedió también con el levantamiento de las órdenes de captura.

Y es que en la boleta de libertad expedida por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, fechada del 2 de febrero, está consignada la razón de la decisión: “(...) hasta que se desempeñen las labores como facilitador de paz, conforme a las razones expuestas”. Desde el primer momento se supo que la petición de libertad había llegado directamente del alto Comisionado Danilo Rueda, aunque esto fue desmentido.

Le puede interesar: Ocupan bienes por $25.000 millones que pertenecerían a alias ‘Jhon 40’

Por medio de un comunicado, la OACP aclaró que no solicitó la libertad de Jorge Luis Alfonso López, aunque si lo autorizaron para verificar “la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”, tarea para la que tendrá dos meses y que López supuestamente “ejercerá principalmente desde lugar de reclusión”. Pero en toda esta novela alguien está mintiendo, pues el mismo ministro Prada da a entender que fue el mismo Alto comisionado el que pidió dicha liberación.

Esta última petición no deja de ser curiosa, pues desde la OACP ya han salido varios enredos a los que otras figuras del Estado se han tenido que atravesar. Quizá la más delicada es la solicitud del levantamiento de órdenes de captura a 16 miembros del Clan del Golfo y de Los Pachenca, pedido que fue negado por el fiscal Francisco Barbosa, por tratarse de una obstrucción a la justicia estadounidense. Días después, el mismo presidente Gustavo Petro se reunió con Barbosa para aceptarle que se había tratado de un error.

Justo al interior del Gobierno hay bastantes inquietudes por la información que sale desde la Oficina del Alto Comisionado, pues muchas veces “hacen caer en error al presidente Petro”.

Ahora bien, el caso de ‘El Gatico’ es bastante complicado, pues deja una pregunta: ¿qué hace un hombre condenado por asesinato sopesando las intenciones de paz de grupos armados? López pagaba su condena en su casa de Barranquilla por el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el cual fue cometido por las AUC el 19 de febrero de 2005. Prins Velásquez se había convertido en un dolor de cabeza para ‘El Gatico’, pues investigaba actos de corrupción y sus relaciones con paramilitares mientras fue alcalde de Magangué, Bolívar.

En su momento, el caso de ‘El Gatico’ mostró cómo mandatarios en la Costa estaban relacionados con paramilitares, en el fallo de condena decía: “Jorge Luis Alfonso López no solo era integrante de las autodefensas en Magangué, sino que las lideró y promovió”.

López ha sido todo un caso para la justicia en la Costa, pues en 2017 realizó una fiesta de matrimonio en la cárcel con todos los lujos, lo que le valió el despido a dos funcionarios del Inpec; y en 2021, cuando se le otorgó la casa por cárcel, el entonces ministro de Justicia Wilson Ruiz le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigara al juez que le había dado el beneficio.

Es extraño que un reo con tales antecedentes termine en libertad para realizar contactos de paz con grupos criminales. El tema fue tan delicado para el Gobierno Nacional que casi doce horas después, la OAPC publicó un “ABC de algunos términos utilizados en el contexto de la paz total” para explicar cuáles eran las labores de ‘El Gatico’. En el documento se específica que los facilitadores actúan bajo la figura de “autorización verificación de voluntad de paz” amparada en el decreto 601 de 2020.

También puede leer: Lo que se sabe sobre la libertad de Jorge Luis Alfonso, hijo de ‘La Gata’

La libertad de López recuerda que en diciembre del año pasado fueron trasladados de cárcel varios capos del narcotráfico, muchos de ellos esperaban la libertad bajo la figura de los gestores de paz, sin embargo, se quedaron viendo un chispero. Esa esperanza se les había colado porque supuestamente emisarios del Alto Comisionado les habían prometido tal cosa, esto según el testimonio de varios abogados consultados por El Colombiano.

“Es muy probable que a El Gatico le hayan prometido la libertad para hacer los movimientos de la paz y entonces le cumplieron; él si puede tener contactos con bandas en la Costa, pero esa es solo una versión que circula por las cárceles del país, porque es una promesa que se ha hecho a varias personas”, dijo una fuente que conoce los entresijos de la paz total.

Pero en este caso puede aparecer otro personaje que hasta el momento ha sido secundario, y se trata del exitoso abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, quien ha hecho milagros bastante notorios, como reunir al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el presidente Gustavo Petro. Pues bien, Carvajal Londoño fue el apoderado de Enilce López, alias La Gata, madre del ahora polémico facilitador de paz.

La liberación de ‘El Gatico’ deja en evidencia que los movimientos del alto Comisionado Danilo Rueda por las cárceles del país sí es una verdad, y que el ruido hecho por algunos narcos a quienes supuestamente se les prometió libertad, no es un invento.

La pregunta que resuena en el fondo de este tema es si el presidente Gustavo Petro está enterado de todo lo que hace su Comisionado de Paz, las palabras del ministro Prada dejan entrever que la OACP tiene características de rueda suelta. Abogados que están cerca al proceso de paz total creían que Rueda no iba a durar mucho más en el cargo después del falso cese bilateral al fuego, pero no fue así. ¿Será que se puede caer por culpa de ‘El Gatico’?