En medio de la diligencia que se adelanta de manera virtual, desde una celda, el ‘Ñoño’ Elías aseguró que el otrosí Ocaña - Gamarra, por el que es investigado Andrade, hubo participación política del alto gobierno. Sostuvo que en medio de una reunión que adelantó con Eleuberto Martorelli, este le aseguró que todo estaba coordinado para avanzar con el proceso.

“Yo le dije que no tenía participación ni entrada, que eso era con el Gobierno Nacional, él me dijo: sí, yo sé que sí, yo tengo todo armado pero no me abandone en eso, ni en unos reclamos que voy a presentar. Yo le dije: Martorelli, si tú te das cuenta acabamos de perder la primera vuelta presidencial con el señor Óscar Iván Zuluaga, la segunda vuelta viene ahorita y no sé si vayamos a ganar. Si el señor Óscar Iván Zuluaga llega a ganar y Santos a perder quitan al señor Andrade y a la ministra, y yo no tendré posibilidad de ayudarte a terminar el Otrosí en lo poco que yo pueda”, dijo el ‘Ñoño.

Le puede interesar: Exministro de Defensa, Guillermo Botero, es el nuevo embajador de Colombia en Chile

El exsenador continuó con su intervención y aseguró que Martorelli le confirmó que todo se había cuadrado a través de reuniones que vinculan al expresidente Juan Manuel Santos, y su exjefe de campaña Roberto Prieto.

“No te preocupes amigo, que ya yo tuve una reunión con el mismo presidente Santos acá, la empresa tuvo una reunión con él, tuvo una reunión con los jefes de campaña y con el mismo Roberto Prieto y vamos ayudar a reforzar para que no perdamos la segunda vuelta. Ahí es donde entendí que, desde la ministra pasando por la campaña presidencial, el doctor Andrade estaba ayudando a sacar ese otrosí a cambio de eso. Y el gobierno en cabeza del presidente se encargaba de ayudarles a terminar de sacar el otrosí con el confis y el conpes”, dijo el exsenador.

Entre otras afirmaciones reveladas en audiencia pública, el ‘Ñoño’ también salpicó a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, quienes a su juicio, también tenían un interés particular para que se adelantara el proyecto. Además, argumentó la forma en que conoció al exdirector de la ANI, y sus molestias por las presiones que estaban ejerciendo sobre él, las entonces ministras de Educación y de Transporte.