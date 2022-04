La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que abrió pliego de cargos contra Bavaria ya que la empresa habría implementado estrategias que obstruyen el acceso o expansión de nuevos competidores en el mercado de cerveza. Esta apertura se hizo después de recibir una denuncia por parte de Central Cervecera de Colombia sobre este tipo de prácticas, además de las investigaciones que ha hecho la SIC constantemente sobre el mercado.

Según explica la entidad "la estrategia habría consistido en el aumento significativo y desproporcionado en el uso de cláusulas de exclusividad con establecimientos de comercio dedicados a la venta del producto para consumo directo. Con esta estrategia Bavaria habría obstruido el crecimiento de sus competidores en el mercado de cervezas".

La apertura del pliego se hace después de hallazgos que ya hecho la Delegatura para la Competencia, que si bien explica que la posición de dominio como tal no es reprochable si se detectó que las prácticas habrían estado restringiendo el crecimiento de Central Cervecera de Colombia, la posibilidad de ingresos de otros actores, y que los consumidores no puedan disfrutar de otros productos.

El Superintendente Andrés Barreto agregó que contra este auto de apertura no procede ningún recurso y si hay méritos suficientes las multas llegarían a 100.000 salarios mínimos para la empresa y 2.000 salarios mínimos sobre las personas naturales.

"Esa estrategia pudo haber consistido en que se está abusando de contratos de exclusividad y además se ejerce la posición de dominio en el mercado. Eso impacta en competencia porque uno, se restringe que el competidor crezca en el mercado, dos los vendedores de cerveza están atados a estos contratos que ese dominante les puede estar haciendo suscribir, y tres los consumidores no tienen cómo acceder a más productos y mejores precios", explicó Barreto.

La imputación es sobre José Luis González, presidente y vicepresidente comercial de Bavaria entre 2017 y 2020, por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado el abuso, y sobre Bavaria por presuntamente haber "incurrido en abuso de posición de dominio, práctica prohibida por el numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992".

Hasta el momento la SIC ha realizado un actuación administrativa donde ha podido evidenciar que la empresa sí incrementó el uso y aplicación de cláusulas de exclusividad cuando entró a operar Central Cevecera y "encontró pruebas que sugieren que la intención de Bavaria habría sido obstruir el crecimiento de ese competidor".

Según explicó a AL Jairo Rubio, exsuperintendendente de Industria y Comercio, "las cláusulas per sé no son ilegales, pero cuando son suscritas por una compañía que tiene posición dominante en el mercado y no muestran eficiencias para el mercado son problemáticas".

La denuncia administrativa se presentó hace más de cuatro años y la entidad ha estado analizando si Bavaria estaba buscando un tema de eficiencias, como había señalado, y no la afectación directa contra un particular.

Primeras pruebas

Hasta el momento la Delegatura para la Competencia encontró que, por ejemplo, de 2016 a 2017 se pasó de 88 contratos de exclusividad a 8.268, lo que implica un alza de 9.295%. Se halló que estos contratos se encontraron, por ejemplo, en el segmento de bebidas, entretenimiento y pequeños establecimientos, lo cuál limitó la expansión de los competidores y se estaría mostrando la responsabilidad del investigado por la presunta afectación.

"Los contratos de exclusividad no están prohibidos, lo que está prohibido es que esas condiciones limiten de manera muy significativa lo que generaría una restricción a la competencia", agregó Barreto.

¿Qué sigue en el proceso?

Una vez formulado este pliego de cargos entraría la SIC a esperar los descargos, decretar pruebas e iniciar la investigación formal por prácticas restrictivas a la competencia.

La investigación la adelanta el despacho del Superintendente delegado y una vez Bavaria presente los descargos se decidirá si se hace la formulación de un pliego de cargos o el archivo de la investigación; esto será decidido por el Superintendente y su junta asesora.

Datos del mercado

Bavaria tiene 92% del mercado de cerveza, según explicó la SIC dentro del estudio que ha realizado y en el pasado ya se había dado una investigación similar, por las cláusulas de exclusividad, que se cerró por vía de garantías.