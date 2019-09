“Siempre estará la pregunta de cómo murió mi mamá”: hijo de Gloria Anzola

A Juan Francisco Lanao Anzola le han dicho que su mamá era amorosa con él, que era trabajadora y organizada. Una abogada exitosa. También le han comentado que era igual de explosiva a como es él. Era la mayor de cuatro hermanos. Era apegada a su familia. Le hubiera gustado experimentar en carne propia ese dechado de virtudes. Su mamá era Gloria Isabel Anzola de Lanao, desaparecida tras la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

El duelo que Juan Francisco lleva desde hace casi 34 años cambió cuando fue citado al búnker de la Fiscalía en donde le mostraron los restos de su mamá, que por años fueron llorados por la familia de la magistrada auxiliar María Janeth Rozo.

Le puede interesar: Se mueve la protesta

Sin embargo, no será la entrega digna, ya que ese proceso aún llevará un tiempo y en ese acto se espera contar con la presencia de otros familiares que no viven en Bogotá.

En diálogo con Colprensa, Lanao habla de lo que significa este avance en su lucha por conocer la verdad, de lo que ha vivido y lo que espera de este proceso en el que su mamá “nada tenía que ver con los hechos, con ninguno de los bandos, simplemente estaba en el lugar equivocado”.

Colprensa: ¿En qué consistió la diligencia que adelantó en la Fiscalía?

Juan Francisco Lanao Anzola: “Para mí es verla y conocerla, saber que es real y tangible, y a la vez aceptar que no voy a poder vivir con ella, eso cambia el duelo. Se siente una paz diferente, la lesa humanidad ya uno no la siente como tal. Básicamente es verla, asimilarlo. Es increíble que yo voy a llegar a conocer a la mamá que no pude conocer”.

C.: ¿No fue una entrega digna aún?

J.F.L.A: “No, no es el acto de entrega digna, nosotros apenas lo estamos digiriendo. Sí se va a hacer un proceso de entrega digna, pero todavía se está preparando, la entrega digna se demora. Por ejemplo, faltan los informes técnicos”.

C.: ¿Qué espera de esos informes técnicos?

J.F.L.A.: “Espero que el informe técnico establezca una posible causa de muerte, porque no hay afectaciones, ni fracturas en ninguno de los restos presentes. En lo que es el esqueleto no hay evidencia de impacto (de arma de fuego)”.

C.: ¿Qué restos se conservan?

J.F.L.A.: “Falta la espina dorsal, las costillas, las extremidades inferiores están hasta el fémur y las superiores, prácticamente, no están”.

C.: ¿Qué sentimientos se cruzan por su mente cuando está ad portas de empezar a cerrar un capítulo en su vida?

J.F.L.A.: “Uno comienza a contemplar la hipótesis de que no va a haber más verdad viendo lo que está pasando con los otros casos y que uno quede con la incertidumbre de cómo murió y esperanzado de que sea la forma menos trágica posible. Siempre estará la pregunta de cómo murió. En el Palacio de Justicia se cometieron los delitos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de la Fuerza Pública. Esto es triste, porque uno no le puede desear la peor muerte a la madre de uno”.

C.: ¿Qué decirle hoy a la familia de María Janeth Rozo, a quien por equivocación le entregaron los restos de su mamá?

J.F.L.A.: “Siento gratitud a la vez porque tuvieron el cuerpo de mi madre y le dieron cristiana sepultura. Les deseo lo mejor, mucha fuerza. Para ambas familias fue muy difícil digerir esto”.

C: Antes de la audiencia de la Corte IDH en Bogotá, desde la Fiscalía se habló de que en el caso del Palacio no hubo desaparecidos, ¿qué opinión tuvo frente a esa declaración?

J.F.L.A.: “Me pareció una decepción. Qué falta de ética profesional de parte del funcionario de la Fiscalía, siendo que ya habían cumplido medidas de satisfacción ordenadas por la Corte IDH en donde el Gobierno pedía perdón, en la última audiencia de la CIDH el Estado daba cuenta que la culpa era inminente y que la sentencia era obvia para otra vez tener que escuchar que no hubo desapariciones. Tienen que ser más humanos con la sociedad, lo que está pasando aquí, y a uno le deja el sabor es que esto son apariciones forzadas.

C.: ¿Ahora qué sigue?

J.F.L.A.: “Espero algún día poder cerrar el componente de verdad; el de justicia queda en manos de los jueces, porque ha estado ausente por mucho tiempo en determinar los responsables materiales e intelectuales. No es justo con las familias, hay más irregularidades. La sociedad merece justicia. (...) La sociedad colombiana en este caso ha sido muy manipulada y cambió el eslogan de ‘Defendiendo la democracia, maestro’ a ‘Si está la manga que no aparezca el chaleco’”.

C.: ¿Cómo quiere que el país recuerde a su mamá?

J.F.L.A.: “Mi mamá no tenía que ver con los hechos, con ninguno de los bandos”.