Sigue el debate por la regulación de las armas no letales, vea qué opinan las empresas de seguridad

“En particular con las armas traumáticas y de fogueo, que son las que se están regulando en este momento, decreto con el que estamos de acuerdo, creemos que es una gran oportunidad para que en un sector como el nuestro se aclare de una vez por todas, ¿cuáles son las armas no letales que la vigilancia privada puede usar en el país?”, enfatizó Nicolás Botero Páramo, Director ejecutivo de FedeSeguridad.

Las armas no letales “son un instrumento de detonación que no arroja ningún proyectil, diseñadas para provocar situaciones extremas a los afectados, haciéndoles sufrir dolores o molestias lo suficientemente fuertes como para disuadir, denegar y detener un comportamiento violento. Algunos ejemplos de este tipo de armas son el gas lacrimógeno, las balas de goma, los bastones, los cañones de agua, los aerosoles de pimienta y las pistolas de descarga eléctrica”, argumentó Héctor Jesús Herrera, experto en armas y analista de seguridad.

Estas se han convertido en un avance tecnológico, que por sus características no hacen parte de la categoría de armas de fuego, debido a las municiones, naturaleza y menor letalidad que tienen. “Estas pueden ser de dos tipos de munición: de componente de polvo inerte que produce una reacción de disuasión en las personas, o de pimienta que produce una reacción alérgica, pero que en ningún momento causa heridas mortales como las armas letales”, explicó Andrés Felipe Ramírez, Gerente de Tango Colombia, compañía integradora que brinda soluciones tecnológicas en áreas de la ingeniería electrónica, sistemas, telecomunicaciones, seguridad electrónica y automatización.

Frente a esta petición de regulación de las armas no letales que están haciendo las empresas privadas de seguridad en Colombia, se han presentado opiniones encontradas, según Herrera “ellos deberían hacer un diagnóstico de las personas que utilizan estas armas no letales como instrumentos de defensa personal, debido a la inseguridad que se vive en el país, antes de hacer una petición al Gobierno Nacional”.

“Estas armas no letales además de una función de defensa también ayudan como señal de alerta frente a actos de violencia que pueda comprometer la vida de los ciudadanos del común, de los comerciantes, de la gente trabajadora, de las personas que se levantan a las cuatro de la mañana a vigilar cultivos de café, ellos son los que necesitan salvaguardar su vida de los delincuentes, y a ellos son a los que los quieren dejar sin forma de protegerse”, enfatizó el experto Héctor Herrera.

Otro factor que se debate es el objetivo de esta regulación, Herrera afirmó que para él “esta medida tiene un trasfondo, desarmar a toda la gente que busca su seguridad, para que luego las personas que quieran portar una de estas armas tengan que pagar más impuestos, más permisos, hacer trámites demasiado costosos y que las empresas de seguridad puedan reducir sus gastos”, puntualizó Herrera.

A lo que Páramo aclaró que “uno de los beneficios de esta regulación es que sí traería una eficiencia y una mejora en los costos de las empresas de seguridad, pero que esta también le daría más opciones al usuario para el tipo de elementos de seguridad y protección que necesitan.

Además, en la medida en que se incluyan este tipo de armas no letales en el nuevo decreto, serán costos más bajos los que se deben pagar en comparación a si solo se puede hacer vigilancia con armas de fuego”Por otra parte, Ramírez destacó que las empresas dedicadas a la venta de armas no letales no se verían afectadas en esta regulación, “realmente nuestro mercado no se vería afectado, ya que nuestros principales clientes son las empresas de seguridad, mientras se respete la razón de ser del uso de estas armas no se verá afectado este comercio”.