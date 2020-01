Siguen sanciones disciplinarias por caso hemofilia en Córdoba

La Procuraduría suspendió por 11 meses al exgobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad, y destituyó por 13 años al exsecretario de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán, por irregularidades en el pago de medicamentos a pacientes con hemofilia.

En este caso, el órgano de control estableció que el exmandatario departamental solicitó la disponibilidad de recursos y permitió el pago de más de $1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de la Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 personas que no padecían la enfermedad, lo que conllevó a que se incrementara injustificadamente el patrimonio de la IPS.

Del mismo modo encontró que no impartió instrucciones y no realizó seguimiento, orientación, vigilancia y control jerárquico sobre el uso de esos recursos, pese a las advertencias previas presentadas por la Contraloría General de la República en las cuales se evidenciaron irregularidades en los controles para ordenar los pagos de medicamentos, que no permitían tener certeza de la real prestación del servicio.

El Ministerio Público aclaró que a la suspensión de 11 meses se le descontarán los seis meses de suspensión provisional que había sido decretada en la etapa de investigación, y el tiempo restante será convertido en salarios de acuerdo a lo devengado para la época de los hechos.

En el caso de Pareja Alemán, la Procuraduría determinó que ordenó el pago de dicha acción y realizar los controles efectivos, pese a haber sido informado de las observaciones del ente de control fiscal, que evidenciaron inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles existentes en la secretaría, los cuales no permitían tener certeza del servicio facturado por la IPS, generando un grave daño social y un detrimento patrimonial al Estado.