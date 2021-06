Todas las instituciones educativas tanto públicas como privadas del país deberán retomar clases presenciales, luego de los lineamientos dados a conocer por el Ministerio de Educación.

A comienzos de julio termina el receso escolar y los jardines infantiles y colegios tanto públicos como privados deberán volver a las aulas después de casi un año y medio del cierre de las instituciones educativas que pasaron al modelo de clases virtuales a causa del COVID-19.

“Con el fin de lograr que todos los establecimientos educativos oficiales y privados retornen a la prestación del servicio educativo de manera presencial, con plena observancia de las normas de bioseguridad previstas por la autoridad en salud del país con la Resolución 777 de 2021, el Gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación Nacional, emitió orientaciones a los gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación, jefes de Talento Humano, directivos docentes, docentes y comunidad educativa para la prestación del servicio de educación de manera presencial”.

Las opiniones parecen divididas entre quienes sí están de acuerdo y quienes no, sobre todo cuando Colombia atraviesa por le tercer pico de la pandemia.

Son muchas las dudas de enviar a niños y jóvenes a las aulas de clase por temor al contagio.

El Ministerio de Educación dio a conocer los principales puntos del protocolo que se deberá seguir en jardines y colegios para el retorno a la presencialidad, el cual está estipulado en la Resolución 777 de 2021.

*El uso de tapabocas es obligatorio, el constante el lavado de manos y la ventilación debe ser la adecuada.

*Es obligatorio el distanciamiento físico de un metro de distancia en todos los espacios de la institución.

*No se pueden permitir aglomeraciones a la entrada ni salida de los colegios así como tampoco en el momento en que los menores compren sus alimentos en las cafeterías. Para ello, piden a los colegios adoptar medidas que garanticen un escalonamiento en los tiempos del descanso.

*Evitar las reuniones colectivas presenciales con padres de familia y cuidadores.

*Identificar burbujas de estudiantes, es decir grupos de niños que permanecen juntos toda la jornada para que si se llega dar un caso de contagio de COVID-19, se aíslen automáticamente a los menores que departieron con el niño contagiado y así no tener que cerrar el establecimiento educativo.

Medidas en las rutas escolares con regreso de clases presenciales

*En las rutas escolares será obligatorio el uso del tapabocas.

*Deben llevar las ventanas abiertas y si no es posible activar el aire acondicionado en modo no recirculación de aire.

*A los estudiantes se les pedirá no hablar en el recorrido, tampoco en su celular y queda restringido el consumo de alimentos o bebidas.

En dicha resolución se informa que los docentes, administrativos y demás personal de las instituciones oficiales deben retornar a la presencialidad culminado el periodo de receso escolar sin excepción alguna, tengan o no comorbilidades.

“Desde julio de 2021 iniciará la presencialidad plena y solo en casos excepcionales se establecerá la posibilidad de prestar el servicio educativo en la modalidad de alternancia (...) Todo el personal que labora en el sector educativo oficial independientemente de situaciones de comorbilidades o edad debe asistir a las Instituciones Educativas, tal y como quedó definido en el parágrafo del artículo 5 de la resolución 777 de 2021, hacerlo cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad establecidos y propendiendo por el autocuidado so pena de no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna, e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes”, señala la directiva 05 emitida por el Ministerio de educación.

Excepciones para no retornar a clases presenciales

Habrá ocasiones especiales en las que se podrá usar el modelo de alternancia, que combina presencialidad y trabajo en casa.

*Cuando el aforo y la capacidad de la institución no permitan garantizar la distancia física de un metro en las aulas.

*Cuando, por razones de salud del estudiante por temas relacionados a la pandemia, la familia manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo.

*Cuando las condiciones epidemiológicas dentro de una institución lo ameriten. Esto aplica para un caso de propagación del virus que afecte a varios grupos de trabajo y esté fuera de control. En dado caso, se podrá proceder a una suspensión temporal de las actividades presenciales. Sin embargo, este debe ser el último recurso.

*Cuando los alcaldes, gobernadores o la misma institución educativa determinen que por incremento de la curva de contagios nuevamente se debe retornar a la virtualidad.

Según el Ministerio de Educación la vacunación masiva de los docentes y el personal que trabaja en jardines y colegios inició en la última semana de mayo.

Así mismo, define el retorno en presencialidad de la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en los sitios dispuestos por la institución educativa para estos efectos y el transporte escolar, con uso obligatorio del tapabocas.

“El regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial está encaminado a garantizar el derecho fundamental a la educación en armonía con el derecho a la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y responde de manera inmediata a sus necesidades y a la equidad en las oportunidades, para contribuir con el proyecto de vida de la presente generación. Este proceso, además, cumple con las medidas de bioseguridad que brindan tranquilidad a todos los miembros de la comunidad educativa”, señaló la ministra de Educación, María Victoria Angulo González.

Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, explicó que es necesario que el país tenga la visión de apertura progresiva, empezando con educación y vacunación masiva de docentes, así como el regreso a las labores profesionales.

“Las directivas que se dan para educación y lo laboral, deben entenderse como acciones progresivas que dependen del avance en el Plan de Vacunación”.

Aunque el ministro destacó la necesidad de regresar a la presencialidad en el sector educativo, manifestó que hay otras actividades en las que, como sociedad, se ganó en términos de acceso, como la telesalud, por ejemplo, con la que se rompieron barreras y “no queremos que desaparezcan”.