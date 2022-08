Son ilegales y deben ser suspendidas: MinDefensa sobre las batidas del Ejército

En la calles es común ver las denominadas “batidas” del Ejército, una práctica de la fuerza pública que en últimas pretende incorporar jóvenes sin libreta militar a sus filas. Este viernes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a esta actividad y reiteró que era “ilegal”.

“El Ejército no puede retener y conducir a ningún ciudadano a cuarteles o distritos militares para incorporarlos al servicio. Es una práctica ilegal que debe ser suspendida de inmediato”, ordenó Velásquez a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Desde el nuevo gobierno también han insistido en la necesidad de que el servicio militar para los hombres deje de ser obligatorio. Las declaraciones de Velásquez ocurren luego de que varios usuarios del sistema Transmilenio en Bogotá denunciaran que miembros del Ejército estaban realizando este reclutamiento considerado como “ilegal”.

Esta práctica también revivió la discusión el pasado mes de febrero en Medellín. Entonces, la Personería denunció el regreso de las batidas en el Valle de Aburrá.

¿Las batidas son arbitrarias?

Son denominadas como detenciones arbitrarias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. De hecho, en 2014, la Corte Constitucional resolvió en su sentencia C-879 que esta práctica incurre en una violación al derecho a la libertad personal.

“En ninguna parte de la normatividad dice que por no prestar servicio o por no tener libreta puedes ser detenido, va en contra del derecho fundamental de la libre locomoción y del mismo proceso que puso el Ejército en la Ley 1861 de 2017, ahí en ningún momento dice que si no se inscribe para formalizar su situación militar el Ejército puede ir y se lo puede llevar. En ninguna parte dice que sea un delito o que merezca detención”, le había explicado a El Colombiano, el Kolectivo Antimilitarista de Medellín, una organización social que acompaña a los jóvenes interesados en declararse objetores de conciencia respecto al servicio militar.