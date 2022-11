Turbay, uno de los parlamentarios más votados de Colombia, asegura que la bancada del Centro Democrático está lista para cocinar nuevas mociones de censura a los ministros que “promueven la destrucción” de los sectores que representan.

En los folios del Capitolio ya está el intento de vacancia a la ministra de Minas, Irene Vélez, y los opositores no descartan que se prepare uno nuevo contra la encargada de la cartera de Salud, Carolina Corcho.

Cuando se presentaron los “apagones” de micrófonos en el Capitolio, el presidente del Senado dijo que usted es uno de los que más habla...

“Que hable mucho no quiere decir que los trámites de los proyectos sean democráticos, que hable tanto lo que implica es que no estoy dispuesto a rendirme. Que el presidente del Senado me dé la palabra varias veces no quiere decir que me permite expresarme correctamente porque nos corta la palabra, no nos deja replicar, no nos deja responder a las preocupaciones de los otros colegas, ni nos permite profundizar en el detalle”.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que hay una dictadura en el Congreso, ¿está de acuerdo con eso?

“Este gobierno y sus aliados en el Congreso son intransigentes y tienen un talante antidemocrático. Tienen un afán de impulsar una serie de reformas a como dé lugar, sin permitirnos a la oposición intervenir, discutir, profundizar. Quieren dar la apariencia de ser conciliadores, pero se imponen. La ciudadanía lo ha podido ver: son intransigentes y tienen un carácter ideológico con el que pretenden gobernar”.

¿Cómo reciben que el Gobierno esté abriendo la puerta a fijar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo?

“Este es el resultado de la oposición y de la presión ciudadana. Durante tres meses el presidente solo le ha dado mensajes contradictorios y equivocados al mercado, generando incertidumbre y desconfianza. Solo hasta unos días después de haber anunciado la moción de censura a la ministra de Minas, Irene Vélez, recapacita y toma las primeras decisiones sensatas frente al sector minero energético. El entorno de desconfianza creado por Petro y su ministra de Minas llevó al pánico económico de la devaluación. Ahora le falta sacar a la ministra, y nombrar a un experto”.

El ministro Ocampo decía que el mercado ha especulado contra Colombia, ¿usted qué opina de eso?

“Es innegable que el clima de incertidumbre que han impuesto Gustavo Petro y sus ministros ha llevado a que los factores internos aumenten o aceleren la devaluación. El riesgo país se desprende de la inestabilidad jurídica, de la incertidumbre, de la narrativa en contra del sector productivo y de las acusaciones sin fundamento a los empresarios. Eso ha llevado a que haya fuga de capitales”.

El Centro Democrático y Cambio Radical están actuando como un mismo grupo, ¿cómo ha sido esa interlocución?

“Cambio Radical poco a poco se ha ido acercando a nuestra posición. Eventualmente, eso va a suceder con la inmensa mayoría de las bancadas”.

¿Usted los invita a que sean partido de oposición?

“Más rápido que tarde vamos a tener la mayoría en el Congreso. Las bancadas de los partidos tradicionales van a terminar reconociendo que las preocupaciones que el Centro Democrático ha expuesto son ciertas. Invito a todos los demás partidos a que el Congreso sea el muro de contención que garantice que Gustavo Petro no destruya el país”.

Han atajado micos de los articulados como el del indulto a integrantes de la primera línea, pero estos luego se convierten en proyectos de ley....

“Gustavo Petro y sus aliados pretenden dar mensajes a sus bases radicales con estos proyectos. Ellos saben que no van a pasar en el Congreso, pero al gobierno le conviene este tipo de artículos para tener satisfechas temporalmente a las organizaciones criminales que lo apoyaron en campaña”.

¿Cómo ve que José Félix Laufurie, el esposo de una de las líderes de la oposición que es María Fernanda Cabal, sea el socio de Petro para la reforma agraria?

“No estoy seguro de que sean socios. Lo que creo es ese acuerdo encasilló a Gustavo Petro en una alternativa legal para acceder a tierras y no en la posibilidad arbitraria de expropiarlas o de promover la alternativa ilegal de las invasiones”.

Ya hay moción de censura para la ministra Irene Vélez, ¿habrá moción para Carolina Corcho en la cartera de Salud?

“La moción de censura será siempre una opción para los ministros que de manera caprichosa persigan o promuevan la destrucción de sus propios sectores. Si la ministra de Salud insiste en acabar con el sistema de salud colombiano tendremos que adelantar una moción de censura. Esperaremos cuál será el siguiente ministro que salga a dar anuncios y a promover iniciativas contrarias a los colombianos”.

¿Le ve futuro a la moción a Vélez? En números se lee que no va a pasar...

“Si no pasa en la Cámara, la tendremos que hacer en el Senado porque es evidente que cada vez más los colombianos entienden el riesgo que representa Irene Vélez en el Ministerio de Minas porque es una persona que tiene una persecución ideológica contra el sector que debe representar. Solo ocho días después de su posesión modificó más de 30 cargos del Ministerio para nombrar licenciados en artes, pedagogos o filósofos en un Ministerio que es absolutamente técnico. No podemos descansar hasta que la ministra se retire del cargo”.

¿Qué piensa usted si se le da estatus político a Iván Márquez y a los que están en ese combo?

“Sería un premio para los delincuentes, un estímulo para delinquir. La paz total se convirtió en una retórica para respaldar cualquier camino hacia la impunidad absoluta”.

Hay un debate entre la alcaldesa Claudia López y el presidente sobre cómo hacer el Metro de Bogotá, ¿está en riesgo el proyecto?

“El metro de Bogotá está en riesgo de cuenta de las posiciones ideológicas y caprichosas de Gustavo Petro. Su interés no es que se haga el Metro, sino mantener vivo un discurso. El Gobierno hace anuncios que podrían hacer imposible la construcción del Metro o demorarlo por lo menos 10 o 15 años. Petro representa un riesgo, no sólo para el metro de Bogotá, sino para los proyectos de infraestructura nacionales”.

¿Van a tomar medidas legales contra la reforma tributaria?

“Esta reforma tributaria tiene vulnerabilidades, como su procedimiento que fue antidemocrático, tiene un vicio de procedimiento porque no ha respetado el debate. Por eso voy a interponer una demanda de inconstitucionalidad porque estoy convencido que se violó el procedimiento y que varios de sus artículos son inconstitucionales”.

¿Hay una disputa entre los congresistas del Centro Democrático para ser líder de la oposición?

“Ejercer la oposición no puede ser una discusión de egos, sino una responsabilidad con el futuro del país. Los ciudadanos serán los que determinen cuál es el proyecto que apoyan”.