Según el jefe del Gaula de la Policía de Cali, el mayor Carlos Jaimes Mora, este tipo de extorsión se ha popularizado en los últimos tiempos, denominado como ‘Mileróticos’.

El oficial explicó que “la foto dentro de la página web es de una mujer muy linda, pero detrás de ese perfil se encuentra el extorsionista, que le dice a su víctima que tengan sexting y luego de obtener fotos íntimas. La supuesta mujer le dice ‘usted consumió mi servicio, me debe pagar 100.000, 200.000 o 500.000 pesos y si usted no me paga, le voy a publicar en las redes sociales que usted me hizo daño, abusó de mí’. En muchas ocasiones, estos delincuentes se hacen pasar por menor de edad y amenazan con un supuesto abogado”.

Pagan por vergüenza

El Mayor, aseguró que muchos hombres “por temor a que se entere la familia o por vergüenza, terminan pagándole al delincuente, pero la presión va a ser constante, le seguirán extorsionando, haciendo que se asuste diciéndole cosas como ‘voy a ir a la Fiscalía, ya hablé con la Policía’, con el fin de que la persona siga consignando”.

Agregó, que la mayoría de estas extorsiones son de origen carcelario y todo es a través de teléfono, por lo que invitó a las víctimas de este delito llamar a la línea 165 del Gaula para que las autoridades puedan asesorarles sobre este flagelo.

Así se hace sexting por WhatsApp

Las redes sociales han revolucionado casi todos los aspectos de la vida y el sexo por supuesto no es la excepción. A través de la aplicación WhatsApp se ha generado la tendencia del ‘Sexting’, una práctica de chatear con emojis que hagan referencia al sexo.

Con un solo click ya se pueden enviar potentes mensajes con un significado cargado de erotismo y sensualidad, sin necesidad de escribir y dar tanto rodeo.

Los chats ya no solo se ponen ‘calientes’ con audios seductores, imágenes comprometedoras o por ‘ligar’ por largas horas. Ahora, los emoticones se encargan de expresar el deseo sexual de las personas.

Esta práctica o sexting, se hace a través del servicio de WhatsApp al teléfono móvil de otra persona.