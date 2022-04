“Tengo 50 años y no soy ninguna niña”: Natalia Ángel

La nueva magistrada de la Corte Constitucional conversó sobre su infancia, las razones que la llevaron a estudiar derecho y lo que significa llegar a una corporación compuesta en su mayoría por mujeres.

El senado eligió a Natalia Ángel Cabo como magistrada de la Corte Constitucional en diciembre y ya se posesionó. Su llegada marca un hito en esta corporación porque por primera vez en su historia las mujeres serán mayoría. Con un aditivo especial: Ángel es quizá la más liberal de todas.

Es, además, la primera nueva cara de una Corte que en los próximos años sufrirá una renovación. De aquí a 2025, seis magistrados cumplirán su periodo y le corresponderá al Congreso elegir a sus reemplazos.

Por sus despachos, incluyendo el de Ángel, pasarán los estudios de constitucionalidad de las leyes que expida el próximo gobierno y los debates más polémicos en materia judicial, social y económica.

¿Cómo fueron sus primeros años?

Nací y crecí en Bogotá. Mi infancia fue feliz y jugué demasiado. Mi mamá era de origen español y mi papá de origen caldense. Ella era filosofa y él, hijo de empresarios, aunque en realidad quería ser misionero. Esa mezcla que eran ellos me marcó mucho. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años y mi papá murió cuando cumplí 24. No sé explicarlo, pero siempre los siento a mi lado. Tuve tan buenos papás durante mi infancia, que me sobraron en la adultez.

¿Por qué estudió derecho?

Es un poco vergonzoso decirlo. Yo quería estudiar filosofía y letras. Mi mamá que era filosofa me advirtió que si estudiaba eso probablemente tendría que volverme profesora. Lo que son las ironías de la vida. En ese momento me pareció terrible ser profesora y para no serlo estudié derecho. Y fíjese, terminé estudiando derecho y volviéndome profesora.

¿Le tocó sufrir machismo en algún momento de su carrera?

Machismo hay en todo lado. Sin embargo, como profesora no lo viví mucho porque la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes está compuesta mayoritariamente por mujeres. Quizá el momento más duro fue en mi proyecto de llegar a la Corte. Ahí fue muy marcado.

Algunas personas decían “que la niña se retire para que no le quite votos al otro candidato”, refiriéndose a mí. Tengo 50 años y no soy ninguna niña. Estoy segura de que eso no se lo dirían a un hombre.

Usted había sido ternada en dos ocasiones previas para ser magistrada. La tercera fue la vencida...

Mire cómo es la vida. Yo no pensaba postularme esta vez. Me postulé porque aprecio mucho a los consejeros de Estado, que eran los encargados de armar la terna, y me pareció retador. Influyó que escogieron una terna liberal y eso cambió con respecto a las otras dos ocasiones en donde había concursado con personas conservadoras que finalmente resultaron elegidas.

Llega a una Corte con cinco magistradas. ¿Qué significa para usted?

Lo primero es que ojalá continúe porque la doctora Gloria Stella Ortiz se va en junio. Sería una maravilla que la reemplace otra mujer. Una mayoría de mujeres en la Corte reconoce nuestro aporte a la sociedad y muestra que es posible romper los techos de cristal. Antes podíamos ser magistradas auxiliares, pero no llegábamos a ser magistradas propiamente. Es una inspiración para muchas jóvenes abogadas. Un impulso para que postulen sus nombres y demuestren sus capacidades.

¿Qué le dice su familia de este nuevo trabajo?

Mi marido es fantástico. A él le parece una maravilla. Mi hijo también está muy orgulloso. Hago esto para servirle de modelo y que se dé cuenta de la importancia del trabajo duro y de perseverar por lo que se quiere.

¿Terminará su periodo como magistrada? ¿Qué quiere hacer después?

Admiro y respeto a la Corte Constitucional. Me hice elegir porque planeo terminar mi periodo a menos que ocurra algo de fuerza mayor.

Creo que cuando termine, volveré a la academia. Espero que me reciban de vuelta.

Juan Pablo Vásquez

Especial para Vanguardia