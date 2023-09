“Es mi libre derecho al desarrollo de la personalidad. Yo entiendo que soy de una generación diferente. Yo intenté cambiar porque pensaba que el error era mío y empecé a ponerme vestidos largos. Ahora tengo un trauma psicológico con eso, hasta el punto de no poderme poner una falda sin pensar que alguien me está mirando y juzgando”, contó Polanía en diálogo con Semana.

“No es invento mío. Tengo pruebas y grabaciones de esto. Yo hablo a ‘calzón quitado’. No me parece justo lo que están haciendo conmigo. Y estoy segura de que todo viene por un caso de corrupción. Tengo miedo de mi vida, el martes, cuando entré a la sala, sentí que estaba ingresando a la horca”, dijo al medio.

No era un show de striptease

La jueza también aclaró que lo sucedido la semana pasada en el Palacio de Justicia de Cúcuta no fue un show de striptease que se haya planeado para celebrar amor y amistad, “nos invitaron a una fiesta de amor y amistad, se llamaba fiesta de colores. Para entrar, cada juzgado tendría que hacer una entrada animada”, dijo.

“Hay un restaurante acá, es un restaurante de waffles que se llama La Verga. Entonces, el chico no es un stripper, el chico es un mesero. El chico baila muy bien, pero no es un stripper. Jamás se desnudó ni nada parecido”, explicó Polanía.

Así mismo, indicó que no propuso la situación, que el hombre no solo le bailó a ella, ni que tampoco sabía que se estaba repartiendo licor en el recinto. “No había licor, ahora me entero por las imágenes que estaban tomando, yo no sabía. Obviamente, esa situación nunca la propuse yo”, concluyó la funcionaria.

Tras lo sucedido, tanto Polanía como otros 30 o más funcionarios que hacían parte de la celebración, serán investigados disciplinariamente por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), José Gamboa, tomó la vocería de quienes estuvieron presentes en la celebración, pero aclaró al diario La Opinión de Cúcuta que muchos no tuvieron que ver con la escena que aparece en el video que se hizo viral en redes sociales.

“Los trabajadores tiene derecho a hacer jornadas de integración dentro de las instalaciones, pero diferente es que un empleado o un funcionario las use para situaciones que podrían ser impropias”, indicó.

Y agregó: “He conversado con jueces que estuvieron ahí y a ellos jamás se les pasó por la cabeza una situación así. El hecho de que un trabajador cometa un error, a ese es el que deben disciplinar. En vez de responder mediáticamente el Consejo de Disciplina debe tomar otras acciones”.