Tras meses de denunciar ese tipo de hostigamientos contra ella y contra su hija a través de sus redes sociales, la mujer confesó que “sí tengo miedo y me duele mucho esta situación”.

De hecho, el mismo jefe de Estado pidió esclarecer quiénes están detrás de esos mensajes que amenazan la vida de su hija y nieta.

“Le solicitaría al fiscal general usar las técnicas de informática forense y ubicar la persona real que hace estos mensajes de muerte contra mi hija”, trinó Petro.

Pese a que antes había dicho que su opción era bloquear a cada usuario que le enviaba mensajes violentos, este martes publicó vatios videos a través de sus redes sociales en los que aseguró que esas intimidaciones la han llevado a padecer “principios de depresión”.

“He recibido muchísimas amenazas e insultos (...) Mentalmente me afectan. He estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”, dijo Andrea Petro.

Según detalló la hija del jefe de Estado, desde que empezaron a aumentar los hostigamientos empezó a denunciar algunas cuentas que se atrevieron a amenazar hasta a su hija.

“La Fiscalía no les dio relevancia, pero la violencia verbal no es normal. No quiero normalizar este tipo de actos (...) Esto no tiene banderas políticas y tenemos que parar la violencia por redes sociales porque pueden ir muy lejos y tener consecuencias nefastas”, aseguró.

Por ahora, Andrea Petro está medianamente protegida por vivir fuera del país. Según lo que se sabe, la mujer ha hecho buena parte de su vida en el exterior para estudiar y protegerse de posibles atentados.

Pero, además de ella, Petro tiene otras dos hijas y tres hijos que llegaron el pasado 7 de agosto a ocupar la Casa de Nariño.

El mayor de ellos es el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, quien surgió como fruto del primer matrimonio del jefe de Estado con su compañera del M-19, Katia Burgos.

Andrés Petro fue el segundo y Andrea Petro la tercera. Ambos son hijos de la exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, con quien estuvo casado por más de 15 años.

Pero dos de las más conocidas en medios son Sofía y Antonella Petro. Las dos hijas de la actual primera dama, Verónica Alcocer.

El “otro Nicolás”, como el presidente lo ha llamado en reiteradas ocasiones, es un hijo que Alcocer tuvo como madre soltera y al que Petro adoptó dándole su apellido.

Por ahora, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado sobre este caso o si reforzará esquema de seguridad de la familia presidencial, en especial de Andrea.