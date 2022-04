Al menos 38 personas se han desplazado cada día y 146 han sido asesinadas en lo que va del año en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, por el conflicto entre los grupos armados, lo que ha provocado una crisis humanitaria desde enero.

Así lo informó este jueves el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien hizo un llamado a los actores armados a dejar por fuera de sus enfrentamientos a la población civil y repudió que la violencia se haya cobrado, incluso, la vida de menores de edad.

“Desde nuestra Regional Arauca hemos hecho permanente seguimiento a la situación de derechos humanos. Nos preocupa que se sigan cometiendo acciones en contra de la población civil que infringen el Derecho Internacional Humanitario”, añadió Camargo.

Crisis en Arauca

La situación humanitaria en Arauca, un departamento con mucha riqueza mineral y explotaciones petrolíferas donde la guerrilla ha tenido mucha influencia desde hace décadas y el Estado no tiene demasiada presencia, empeoró a principios de este año por la guerra que libran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Décimo de las disidencias de las antiguas FARC.

El ELN mantiene una activa y fuerte presencia desde hace décadas en Arauca y luego de una especie de tregua ahora se enfrenta con las disidencias de las FARC, que buscan controlar el territorio para dominar el narcotráfico y otras actividades ilegales como la minería y el contrabando de gasolina, entre otros.

Justamente el fin de semana un grupo de hombres armados asesinó a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, que viajaban en un vehículo por una carretera en la vereda Santo Domingo, en el municipio de Tame.

“Se reportó el ataque a un carro en el que transportaban nueve personas entre Tame y Puerto Rondón, en los hechos fallecieron dos adultos y dos niños de 5 y 8 años. Que las acciones de los violentos acaben con la vida de niños inocentes no puede seguir ocurriendo”, aseguró Camargo.

El defensor alertó que en el departamento de Arauca han sido reportados ya 146 homicidios en lo que va corrido del año y detalló que cinco de las víctimas mortales eran líderes sociales.

“Hemos evidenciado que desde el 13 de marzo se ha agudizado la vulneración de derechos humanos en las comunidades de Arauca en medio de las confrontaciones entre el ELN y facciones disidentes de las FARC que han manteniendo en confinamiento, amenaza y riesgo de desplazamiento a los habitantes de 14 veredas de Puerto Rondón, 17 en Tame, 15 en Arauquita y 9 en el municipio de Arauca”, dijo.

Siguen los homicidios a civiles

Hoy miércoles se conoció la muerte de otro civil en el municipio de Tame, Arauca. Jhonny Fabián Ortiz Jiménez fue asesinado en medio de la guerra que tienen los grupos armados en esa región.

Su cuñada, Mayerly Briceño, es una lideresa social que a través de su cuenta de Twitter denuncia no solo los contantes actos que ocurren en su departamento, sino el abandono del Estado. “Hoy el alma ha muerto un poco más, YA NO NOS QUEDA NADA... Hemos tratado de levantarnos, de resistir y seguir adelante, no hay manera, no hay salida ante tanto horror. Le hemos fallado a nuestros hijos, LA GUERRA NUNCA SE FUE...”, escribió el 18 de abril cuando se conoció el asesinato de dos menores de edad y dos adultos.

Esta vez también se pronunció: “Jhonny solo transportaba plátanos, era un civil que nada tenía que ver con esa guerra”. Según la lideresa, el cuerpo del joven, de 25 años, estuvo tirado bajo la lluvia por muchas horas, ya que la Fiscalía no llegaba a hacer el levantamiento.

“¿Hasta cuándo?”, “¿cuántos más”?, son algunas de las preguntas que se hacen los araucanos a través de sus redes sociales, donde exigen que el Gobierno tome acciones que ayuden a acabar pronto una guerra que se ha llevado la vida de tantos inocentes.

