Terror en la frontera con Ecuador: van ocho muertos en diez días

Asesinan a vendedora ambulante

Uno de los hechos que causó temor se registró en la carrera séptima con calle cuarta, luego de las 9:00 de la noche, cuando a una vendedora ambulante, de unos 60 años le dispararon a quemarropa en varias oportunidades; los sicarios luego de ver cumplido su cometido, escaparon en una motocicleta.

Varios jóvenes que se desplazaban por el sitio, quienes habían salido de sus aulas de clases, fueron testigos de este suceso.

De igual manera, el sábado 9 en circunstancias que son materia de investigación, murieron de forma violeta dos personas más, en hechos que son materia de investigación.

Una fuente de la Fiscalía, que omitió su identidad, expresó preocupación por estos hechos, señalando que se trataría de extorsión, microtráfico, ajuste de cuentas y ‘dominio de territorio’ con fines ilegales.

Panfleto

Hace algunos días, ciudadanos encontraron en varias aceras de la ciudad, un panfleto en el que se leía: “Nuestra organización política-militar saluda al pueblo del municipio de Ipiales Nariño y sus alrededores, a los comerciantes, transportadores, a las organizaciones sociales y sindicales, a los pueblos indígenas y afrocolombianos, a la juventud, a las iglesias y congregaciones religiosas, a los partidos y movimientos políticos, etc.”, esta situación, señalaron las autoridades, es materia de investigación.

En otra aparte dice que, “nuestra organización insurgente, no llega con el objetivo de cobrarle impuestos a empresas o empresarios, ni a los comerciantes ni a ninguna persona natural o jurídica; no reclutamos a menores de edad, no secuestramos, no impedimos el normal funcionamiento de los proyectos sociales que adelantan las administraciones municipales”.

“Iniciaremos una campaña y combate frontal, contra los ladrones, apartamenteros, extorsionistas, secuestradores, jaladores de carros y motos, violadores, jíbaros y expendios de alucinógenos (basuco, marihuana, perico, etc, los que se hacen llamar el ‘Tren de Aragua’ y otras bandas delincuenciales que tienen azotado la población” continúa.

*Información tomada de Colprensa