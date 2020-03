El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó ayer durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo colombiano, Iván Duque, que si no se fumigan los cultivos ilícitos, no será posible deshacerse de ellos.

“Bueno, vas a tener que hacer aspersión. Si no haces aspersión, no podrás deshacerte de ellos. Así que hay que hacer aspersión en relación con las drogas en Colombia”, aseveró el mandatario estadounidense.

Enseguida, Duque pidió la palabra: “Déjenme decir algo que es muy importante”, dijo el mandatario colombiano, quien abogó por “combinar todos los elementos”, desde “aspersión con precisión” hasta “desmantelar los carteles de droga”.

“Tenemos que trabajar en todos los elementos, tenemos que trabajar muy fuerte contra el crimen. Ese crimen está haciendo daño a nuestra gente, está haciendo daño a gente en todos los sitios, y tenemos que trabajar de manera conjunta en esos esfuerzos, como hemos hecho hasta ahora”, subrayó.

Duque, que habló en inglés, recordó que los cultivos de hoja de coca en Colombia bajaron en 2018 por primera vez en seis años, aunque el descenso fue solo de medio punto porcentual, según las estimaciones que publicó en junio de 2019 la propia Casa Blanca.

De igual manera, agradeció a su homólogo estadounidense sus palabras: “Muchas gracias, Presidente (Donald Trump). Para mí es un gran honor estar aquí. Como bien sabe somos aliados que defienden la democracia y también combatimos la corrupción y el narcotráfico y lo consideramos un compromiso conjunto. Por eso, estoy feliz de estar acá”.

A finales de diciembre, EE.UU. ya expresó su respaldo a un proyecto de decreto de la Presidencia de Colombia que traza una hoja de ruta para reanudar en 2020 la aspersión aérea de cultivos de coca con glifosato u otro herbicida. Ese decreto estaba en proceso de discusión pública hasta el 30 de enero.

Crisis de Venezuela

Los mandatarios hablaron brevemente a la prensa en el Despacho Oval. Explicaron que, además del tema de las drogas, sobre la mesa estará el tema de la crisis de Venezuela.

“Es un gran tema para nosotros”, manifestó Trump. “La forma en la que ellos tratan a la gente de Venezuela es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. De eso estaremos hablando. Es un gran tema en nuestras conversaciones”.

Por su lado, Duque consideró que es “muy importante” hacer “más fuertes” las sanciones contra la “dictadura” de Venezuela.

“Han destrozado el sistema de salud, por eso tenemos que trabajar de manera conjunta, para que haya una transición política y democrática que sea efectiva en Venezuela”, añadió el mandatario colombiano.

El presidente Duque estuvo acompañado por la canciller Claudia Blum, los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y Comercio, José Manuel Restrepo.

Por su parte, Trump estuvo acompañado por su yerno y asesor, Jared Kushner.