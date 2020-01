A través de un derecho de petición, Rodrigo Londoño, también conocido como ‘Timochenko’, le pidió a la Fiscalía información detallada sobre el atentado que se habría planeado en su contra y que fue frustrado por las autoridades hace poco más de una semana.

En el documento, divulgado en las redes sociales del partido Farc (del que es presidente), Londoño solicitó a la Fiscalía el nombre y la información general de la investigación. Además, pidió que se le entregue los datos “en relación con la muerte de los presuntos responsables del acto de violencia que se fraguó en mi contra”.

Específicamente, preguntó por el informe de necropsia de las dos personas vinculadas, así como el detalle de los protocolos internacionales utilizados para realizar el procedimiento, el lugar, fecha y hora de la muerte de los dos sujetos y la causa de su fallecimiento.

Por último, solicitó al ente investigador que “se estudie la reasignación del caso a la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos de paz”.

El atentado contra Rodrigo Londoño habría sido planeado por alias ‘el Paisa’ e ‘Iván Márquez’. Según el general Óscar Atehortúa, director de la Policía, fue frustrado con la muerte en Valle del Cauca de los dos hombres por los que preguntó Timochenko en el derecho de petición.

“La información de inteligencia nos dice que pretendían atentar contra el dirigente del partido político Farc. Ya habrían adelantado actividades de inteligencia, ya tenían conocimiento del dispositivo de seguridad que tenía Londoño en ese momento”, señaló el general Atehortúa en esa ocasión.

Después de que se conociera el supuesto atentado, Londoño agradeció a la Policía y al Ejército haber frenado el ataque y añadió: “Cuando llegué a Quindío, me dijeron que la amenaza estaba alrededor de la finca donde yo me estaba quedando. Me tocó confiar en ellos, tengo confianza en la profesionalidad de los policías y del equipo que estaba al frente de esa tarea”.