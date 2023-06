El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, salió este jueves en defensa del presidente Gustavo Petro, tras informaciones de prensa que lo señalan de ser el dueño de $3.000 millones que supuestamente se perdieron en casa de su exjefe de gabinete, Laura Sarabia, en hechos que desencadenaron escándalos alrededor de chuzadas, financiación irregular de su campaña y hasta un policía muerto.

Londoño, cuya colectividad está declarada de gobierno, suscribió lo dicho por Petro en la mañana de este jueves, quien negó siquiera “haber visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima” en un artículo publicado por la revista Semana.

Ante ello, el presidente del Partido Comunes instó a cerrar filas alrededor de “ataques difamatorios” y advirtió que en la coalición de gobierno han apostado “decididamente por la gobernanza ética y transparente, la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia”.

En su declaración, Petro dejó en claro que “deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan”.

Agregó que él mismo ha pedido de “manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones” y además, ha brindado las garantías para que estas puedan realizar su trabajo “con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo”.

El Presidente reiteró que los supuestos testimonios que lo señalan como dueño del dinero en efectivo robado, “tienen un interés difamatorio, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas”.

A su turno, Sarabia también expidió un comunicado ante la versión que circula de una fuente anónima que asegura que la suma real que desapareció de su residencia privada era $3.000 millones pertenecientes, supuestamente, al mandatario.

“Jamás en mi vida he recibido, en ninguna calidad ni por ninguna persona, tal cantidad de dinero. Nunca he visto una cifra no siquiera cercana”, fue el mensaje de la exfuncionaria en un comunicado. Al igual que el presidente, Sarabia señaló que tal versión, además de dañar su nombre, “también tienen como propósito atacar la horonabilidad del Presidente y la confianza en el Gobierno Nacional”.