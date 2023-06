El escándalo que se le formó al Gobierno del presidente Gustavo Petro ya tiene opiniones internacionales. Tras los audios en los que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, amenaza con destapar una olla más grande que incluiría dinero inyectado a la campaña presidencial y que podría llevar a la cárcel a más de uno de los que rodea a Petro.

Lo cierto es que las explosivas declaraciones tuvieron impacto en uno de los contradictores internacionales de Petro, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien se ha enfrentado varias veces a través de Twitter.

Como un guiño al escándalo, Bukele trinó: “¿Todo bien en casa?”, seguido de un emoji de cara feliz. Y basta con leer entre líneas para entender que fue un mensaje a Petro para recordarle que mucho va mal en su Gobierno.

Precisamente, la última vez que el mandatario salvadoreño usó esa frase fue para referirse al otro escándalo que enlodó a la familia Petro cuando se destapó el caso por el que ahora investigan a Nicolás Petro, relacionado con la recepción de dineros ilícitos por parte de exnarcos y polémicos empresarios.

“No entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”, trinó el presidente salvadoreño en su momento.

Y ese tema al parecer podría volver a cobrar relevancia porque el mismo Armando Benedetti en sus audios insinúa que a la campaña presidencial de Petro habría recibido por lo menos 15.000 millones de pesos, al parecer, de manera irregular. “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

En todo caso, Benedetti también puso a sonar un tema internacional en medio de sus mensajes en tono de amenaza a Sarabia. “Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. (...) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas”, señaló.

Hasta el momento, el exembajador de Venezuela se sigue declarando inocente por el escándalo. Sin embargo, el ventilador parece no apagarse y se siguen revelando episodios que profundizan la crisis Petro.