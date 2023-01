“Desde que salió el renombrado Ronald Rodríguez, (ex subdirector de la UNP) quien fue la persona que tuvo problemas con la narco camioneta, no hay nadie en posesión directa en ese cargo. Fue encargado alguien que estudió relaciones internacionales, que nada tiene que ver con la administración de la protección de más de 13.000 personas en Colombia que están amenazadas”, aseguró Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg.

Gallo agregó que actualmente el abogado Daniel Augusto El Saieh está encargado de varios puestos que aún no están cubiertos dentro de la entidad. “Lo tiene encargado como secretario general, lo tiene encargado de la oficina jurídica y también tiene mando sobre la sub dirección de protección, creando esto un monopolio total en una sola persona, donde el director no se pronuncia, no hace su administración porque desconoce el tema”, dijo.

De otro lado, aseguró que hay más de 5.000 estudios de seguridad represados que no se han hecho “por que al señor director le pareció muy bueno retirar a la Policía Nacional, que eran lo que venían haciendo los estudios de seguridad, pero no nombró personal de reemplazo. Al personal que estaba por prestación de servicios no se le ha renovado, por lo tanto hay personas esperando en este momento que se le haga unos estudios de seguridad, colocando en riesgo la vida de los mismos”.

Con respecto a las condiciones laborales, el presidente de Analtraseg, señaló que los escoltas trabajan entre 16 y 18 horas diarias y tienen problemas para el reconocimiento de viáticos.

“A usted le dicen que viaje, que están autorizados unos viáticos y cuando está en camino o sea cuando está en terreno, le llega un correo en el que le dicen que esos viáticos fueron negados o simplemente viaje pero sin dinero. Así descaradamente lo colocan. Esos viáticos no generan contraprestación alguna o cuando se los pagan a los dos o cuatro meses llega un correo diciendo que tiene que devolver el dinero, y por derecha lo está descontando la empresa por qué la UNP no se los va a pagar a los operadores privados”, agregó Gallo.

Frente al paro la UNP señaló: “si durante el paro anunciado por los sindicatos, los beneficiarios se ven posiblemente afectados por situaciones que configuren una desmejora o interrupción en la prestación de los servicios por parte de las personas de protección (escoltas), deberán informar de inmediato a través de los canales de comunicación habilitados por la UNP”.

También puede leer: “Un Estado asesino que no debe retornar más”: Gustavo Petro sobre CIDH y la UP

Finalmente, Gallo afirmó que esta situación ya está en conocimiento del Ministerio de Trabajo, por lo que se espera que se instale una mesa de diálogo para que sean escuchadas estas y otras denuncias con el objetivo de llegar a una solución.