Tensión se vivió ayer en varias ciudades de Colombia, especialmente, en Bogotá, por la convocatoria a una protesta de transportadores argumentando varios aspectos, primordialmente, el de la suspensión de la licencia de tránsito por acumulación de infracciones, así como por el llamado transporte ilegal que se presta en todo el país.

Las autoridades de tránsito en Bogotá argumentan que “desde el año 2017 se han suspendido más de 60.000 licencias y este año han suspendido 30.000. Esos conductores no tendrán este documento durante seis meses y no podrán conducir porque entrarían en un delito de tipo penal”.

Esta medida está contemplada en el Artículo 26 de Código Nacional de Tránsito.

De acuerdo con analistas consultados por Vanguardia son varios aspectos los que se deben analizar como la seguridad a la hora de prestar un servicio, la eficacia en la aplicación de las normas y, además hay que mirar los ejemplos que se tienen de otros países en donde ha sido posible la reglamentación de servicios alternativos al transporte público.

“En la historia de la humanidad no somos ni el primero ni el único país que tiene que enfrentar la tensión entre la informalidad y la formalidad, en países que hoy en día son referente como Alemania, Suecia e Inglaterra hubo momentos en que existían compañías organizadas y proveedores de servicios informales”, explica Diego Silva, docente de la Universidad del Rosario.

De acuerdo con Silva, existe un sistema que erróneamente se llama sistema de transporte público, pero que en realidad son sistemas de transporte proveído por privados, es decir, “en teoría económica es excluyente y rival, es decir, hay que pagar para acceder al bien y es rival porque por cada usuario que se sube rivaliza con el consumo de otro usuario”.

En este mismo sentido, William H. Alfonso Piña, Docente de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario, los que más se quejan de los informales son los taxistas, pero hay mucha maneras de informalidad que no hay manera de acabar porque no hay quien la supla. Por ejemplo lo que pasa en los cerros orientales de Bogotá donde las personas necesitan subir y bajar todo el tiempo y no hay ninguna frecuencia y obviamente no pueden pagar taxi, entonces “el grueso del transporte informal que no hay manera de quitar porque además se necesita y casi que es un servicio público aunque es informal”.

De acuerdo con el experto es importante esperar que el Ministerio de Transporte tome medidas, pero bloquear la plataforma, en el caso de Uber y otras aplicaciones, no es la solución van aparecer otros operadores, mientras que reglamentarla si serviría.

En Bogotá y otros municipios cercanos se vivieron ayer grandes bloqueos y la falta de la prestación del servicio fu suplido por camiones y por los mismos informales.

En este sentido, Carlos Moreno, investigador de la Universidad Piloto, manifiesta que “el transporte informal surge en aquellas zonas donde el transporte formal no está cumpliendo, entonces el mercado es el que le da estas soluciones”.

Argumenta que jurídicamente es complicado formalizar este tipo de transporte porque de alguna manera están también aduciendo a las necesidades del trabajo, pero se tienen experiencias positivas como el caso del bicitaxismo donde han logrado legalizar esos bicitaxis por medio de políticas y deben tener ciertas características para prestar el servicio. “Existen formas de poder formalizar y se necesita real voluntad política por parte del Gobierno de dar solución a estos transportes”.

Uso de plataformas

De acuerdo con Silva las plataformas como Uber, DiDi, Cabify, Picap, Beat y Emobi, entre otras, solucionaron un problema que en economía llamamos asimetría de información y permitió que los mercados de prestación de servicios funcionaran mejor y eso chocó con un sistema que teníamos previo que desafortunadamente tenía muchos atributos y características monopólicos. “Estamos ante un monopolio y una nueva herramienta que facilita la operación de mercados y lastimosamente la experiencia mundial nos dice que el mercado va a ganar”.

De esta misma opinión es Alfonso Piña, al señalar que “cada vez se ha venido creciendo más el uso de plataformas por varias razones como el tema de las economías compartidas que en todo el mundo se están consolidando, es una tendencia que es muy difícil de parar porque es la posibilidad que tiene un ciudadano de escoger un servicio”.