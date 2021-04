Según el tribunal, por el estado en que se encuentra la pandemia del COVID-19 no es posible llevar a cabo las marchas convocadas, mientras se define un protocolo de bioseguridad para ellas o se alcanza la inmunidad de rebaño que garantice la no propagación de la enfermedad entre los manifestantes.

En ese sentido, el fallo judicial le ordena al presidente de la República Iván Duque, al ministro de Salud, Fernando Ruiz, y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre otros, que notifiquen a los ciudadanos de la decisión a través de los medios de comunicación.

La decisión, de 45 páginas, es una medida cautelar decretada de oficio con base en un fallo de tutela que se dictó en octubre del año pasado y que le ordenaba al Gobierno elaborar unos protocolos que le permitieran a los ciudadanos ejercer el derecho a la protesta pacífica.

La magistrada Yolanda Villamizar señaló que "no se puede establecer que para la manifestación de mañana 28 de abril no solo las autoridades accionadas sino también los propios sindicatos que agrupan a las diferentes personas se tengan identificados sus condiciones de salud, menos aun se prueba que se tengan previamente reglamentados unos Protocolos de bioseguridad tal y como el Ministerio de Salud, así los ha diseñado para el ejercicio de las actividades económicas, de educación, de obras públicas etc."

Villamizar manifestó que la medida cautelar provisional no constituye una limitación al derecho a la manifestación pacífica, sino que busca proteger la vida e impedir la expansión de la pandemia generada por el COVID-19.

"Es una verdad que brilla al ojo que el derecho a manifestarse en las vías públicas para hacerse oír de las autoridades investidas para proteger a las personas con necesidades básicas insatisfechas y ante los justos reclamos de las diferentes clases sociales discriminadas, en estos momentos de grave crisis económica y hospitalaria, lejos de alcanzar de manera inmediata tales propósitos de impartición de una justicia social equitativa, lo que provocará es la muerte de muchas personas de las familias y demás del grupo social con los que los manifestantes comparten y trabajan", señaló.

La orden también cobija las movilizaciones programadas para el próximo sábado primero de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo.

Reforma y coronavirus

El proyecto de reforma, que aumenta los impuestos principalmente a la clase media, fue presentado la semana pasada al Congreso donde también ha encontrado una fuerte oposición, incluso del partido de derechas Centro Democrático, al que pertenece el presidente Duque, y todo indica que no superará el trámite legislativo.

La Procuraduría y el Ministerio de Salud alertaron ayer que en estos momentos no son convenientes las aglomeraciones dados los récords diarios de muertos por coronavirus, la elevada cifra de contagios y de enfermos graves que tiene desbordadas las unidades de cuidados intensivos (UCI), pero los convocantes de las protestas aseguraron que seguirán adelante.

"La responsabilidad del paro del 28 de abril es del Gobierno Duque que se niega a acoger un clamor nacional para retirar ese nefasto proyecto del Congreso de la República", aseguró en una rueda de prensa Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria De Trabajadores (CUT), una de las convocantes de la manifestación.

Colombia lleva una semana con más de 400 muertes diarias por coronavirus, razón por la cual la manifestación convocada para mañana divide al país entre quienes la apoyan y quienes la consideran una imprudencia porque las concentraciones de gente pueden aumentar los contagios.

La semana pasada fue la más letal en Colombia desde que comenzó la pandemia, con más de 3.020 defunciones, del total de 71.351 registradas, y las autoridades no paran de advertir que la situación va a empeorar.