"Para socavar la reputación del doctor Andrade, se dijo a la opinión pública que los hechos estaban relacionados con la corrupción de Odebrecht. Esto no es cierto. Demuestra, además, el uso indebido de la Fiscalía sobre su capacidad de despliegue informativo", resaltó el comunicado.

Tras la falta de claridad y el no cumplimiento de requisitos, la juez 21 de garantías no admitió la imputación que la Fiscalía General de la Nación intentó realizar el 20 de septiembre en contra de Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

"No hay ciudadano que pueda soportar este tipo de persecución y no habrá Fiscalía que pueda lograr legitimar su proceder con estas formas de abusos y de absurdos", concluyó el defensor del extitular de la Agencia de Infraestructura.

La imputación recientemente fallida empezó el 20 de septiembre. En esa ocasión, el fiscal Florencio Mosquera intentó señalar a Andrade, a siete de sus subalternos —incluyendo a Germán Córdoba, actual director nacional del partido Cambio Radical— y a un interventor.

El ente acusador les reprocha haber garantizado que se añadiera el otrosí 5 al contrato de concesión 007 de 2010, con el que se sumaba un segundo puente sobre el río Magdalena en la vía Plato (Magdalena) - Zambrano (Bolívar).

De acuerdo con la Fiscalía, ese segundo puente no existía en el objeto original del contrato del tercer tramo de la Ruta del Sol. De hecho, el contrato 007 contenía un anexo que expresamente descartaba su construcción, además de que una interventoría inicial recomendaba no realizarlo debido a que no estaba contemplado en el convenio madre.

Además, en caso de que quisiera añadirse algo más a la obra, debía adelantarse un proceso de licitación en el que al menos tres empresas ofrecieran sus servicios, algo que, según Mosquera, no ocurrió.

El relato de la Fiscalía es que ese otrosí fue solo una manera en la que Andrade consolidó un acuerdo que previamente tenía con el exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto, quien a su vez había pactado más de 800 millones de pesos con Eduardo Zambrano, representante legal de Consultores Unidos, para "tapar huecos" de la campaña presidencial.

Los cargos fueron contrato sin cumplimiento de requisitos legales y, para Luis Fernando Andrade, también enriquecimiento ilícito de particulares. Sin embargo, la defensa de las personas señaladas adujo que no había suficiente claridad de parte del ente investigador.

Fuera del proceso penal, el 14 de octubre la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años por el mismo otrosí, algo que Andrade luego consideró algo injusto.

El órgano de control aseguró que el exdirector de la ANI se "interesó indebidamente" en la suscripción del contrato con Yuma Concesionaria para ejecutar estudios y diseños de "la fase 3 para el segundo puente en Plato – Zambrano sobre el río Magdalena", cuyo costo era de $5.788.240.106.

El propósito era "entregarle estos recursos para continuar con la segunda calzada de la troncal, una suma de dinero equivalente a $650.000.000 millones, a José Roberto Prieto Uribe", detalló la Procuraduría.

Según un comunicado de Andrade del 19 de octubre, el Ministerio Público desestimó testimonios y documentación "que demostraba la legalidad y transparencia con la que se decidió esa adición".

La determinación fue adoptada por la procuradora delegada Olga Suárez y considerada por Andrade como "arbitrara". El exdirectivo anunció que la apelaría, por lo que el asunto ahora está en manos de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

*Tomado de Colprensa