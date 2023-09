Un exministro de Justicia habría visitado en prisión al exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez

En medio de una diligencia judicial en contra del dragoneante del Inpec, Cristian Oviedo Mogollón, presuntamente implicado en traslados irregulares del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, cuando fue llevado por carretera a esa ciudad tras ser condenado por homicidio, se revelaron unos audios en los cuales el mismo exmandatario confesó los montos de dinero que pagó para recibir ciertos beneficios.

Los audios, revelados por la Unidad Investigativa de El Tiempo, muestran las declaraciones del exalcalde de Cúcuta, que hace menos de una semana fue traslado hacia Bogotá para que recibiera atención médica, luego de que se conociera que desde el hospital de su ciudad estaba coordinando las 'movidas' políticas para las próximas elecciones.

"Yo respeto. Y aquí estuvo hasta el Ministro de Justicia mirando (...) Déjeme hablar, llevo 2 años aquí y la juez les ordenó desde el primer día ponerme esta mierda", dijo el exalcalde haciendo referencia a un brazalete de localización que el Inpec le había puesto, pero que, según él, pagó a los guardias para que no se lo dejaran.

"El teniente que estaba allá me pidió $10 millones para no darlo (...) el teniente que estaba allá hace 20 meses y ahorita lo cambiaron y el que cambiaron me pidió $3 millones (...) Ustedes son una parranda de ladrones (...) Qué tal estos h.p., que yo me voy a volar, si yo no puedo caminar. Desde hace 10 meses yo no puedo caminar (...) Por eso los voy a denunciar. Ustedes saben cómo soy yo (...)", afirma el exalcalde condenado en los audios revelados en la diligencia judicial.

Según publicó El Tiempo, al exministro de Justicia que hacía referencia en los audios el exalcalde Ramiro Suárez, es a Wilson Ruiz, quien estuvo al frente de esta cartera durante el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez. “En el período que estuve como ministro, nunca visité ni hablé con ese señor. Debe ser el actual ministro o el que estuvo antes de mí”, afirmó a dicho medio de comunicación el exfuncionario del Alto Gobierno.

Ramiro Suárez, en Bogotá

Hace menos de dos semanas el exalcalde de Cúcuta, Norte de Santander, Ramiro Suárez, fue trasladado hacia Bogotá para ser atendido en medio de varios quebrantos de salud que lo tenían recluido en un hospital de la ciudad.

En medio de su permanencia en el centro médico, las autoridades le decomisaron un celular, una sim y altas sumas de dinero que no podía tener debido a su condición de persona condenada por el delito de homicidio.

Para su viaje a la capital, el Inpec organizó un traslado aéreo en el cual utilizaron una camilla vacía para simular que ahí iba el exmandatario que, pese a estar en una clínica, seguía moviendo sus 'fichas' para las elecciones regionales de octubre.

​​​​​​