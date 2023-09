El hecho se registró en la calle 57 con la carrera 105. Hasta allí llegaron cuatro tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, con 17 socorristas desde la Estación de Bomberos Caribe, para contener las llamas.

A ellos se unieron desde la estación Libertadores tres máquinas más y un carro tanque.

Las voraces llamas alcanzaron a afectar dos viviendas en madera. Infortunadamente una persona falleció por el fuego y otra más resultó lesionada, la cual fue llevada a un centro asistencial. Por ahora las causas del incendio se desconocen.

En lo que va corrido del año, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín ha atendido en la ciudad un total de 417 incendios estructurales en la ciudad. Si bien en las últimas horas se han registrado aguaceros en el Aburrá, cabe recordar que el clima de la ciudad atraviesa una temporada seca, en la que aumentan los incendios.

La Administración Distrital reitera el llamado a la comunidad a tener presente las siguientes recomendaciones para evitar este tipo de incidentes: no dejar veladoras encendidas en los hogares, evitar sobrecargar los toma corrientes de energía, no dejar largos periodos de tiempo conectados aparatos electrónicos como celulares, no descuidar las cocinas cuando se está en la preparación de alimentos, tener especial atención con cilindros de gas, ante cualquier incidente reportarlo a la Línea Única de Emergencias 123.