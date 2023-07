“Un proceso de paz secuestrando no funciona”: duro llamado del minInterior Velasco al Eln

“Un proceso de paz sin apoyo ciudadano no funciona y un proceso de paz secuestrando no funciona”: ese fue el duro llamado que envió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la guerrilla del Eln después del secuestro perpetrado por ese grupo armado a una sargento del Ejército y sus dos hijos.

Velasco acusó al Eln de tener “una actitud totalmente bipolar de sus dirigentes. Un proceso de paz no solo es la conversación de un grupo insurgente con un Gobierno, es también la aceptación ciudadana, y es evidente que con este tipo de acciones generan un rechazo que todos los colombianos sienten. Me incluyo dentro del rechazo”.

Las declaraciones de ministro se dan después de que se conociera el secuestro de la sargento segundo del Ejército, Ghislaine Karina Ramírez, quien fue raptada en el municipio de Arauca mientras se desplazaba con su hijo de 6 años (Juan Camilo Aguirre) y su hija de 9 años (Angie Rocío) hacia el municipio de Arauca en un vehículo particular. El más pequeño de los dos menores de edad tiene una condición de autismo por la que necesita cuidados especiales.

Por ese caso el ministro del Interior llamó a los elenos a conectase con el país. “Espero que el Eln no solo reconozca el secuestro, sino que haga las acciones necesarias para liberar a esta señora y a sus hijos, y tratemos de conectarnos con un país que está diciendo: ‘por favor, ya no más locura de guerra, lo que queremos es paz’”, sostuvo Velasco.

Y es que el rapto de la sargento Ghislaine Karina se registró el domingo 3 de julio, en carretera, a escasos días del comienzo del cese de actividades ofensivas de esa guerrilla contra la Fuerza Pública, un paso que hace parte de los avances que se estarían presentando en la mesa de conversaciones de paz que convoca a ese grupo armado y al Gobierno de Gustavo Petro y que empezará a regir este jueves 6 de julio.

La sargento fue secuestrada mientras se desplazaba con sus dos hijos y una perrita de raza golden retriever en un vehículo particular en la carretera que conduce entre Fortul y Arauca, ambos municipios del departamento de Arauca. Ella había emprendido ese viaje por motivo de un traslado en su lugar de prestación de servicio desde la base de Tolemaida, en Melgar, hacia Arauca.

El papá de la sargento, Gerardo Ramírez, le dijo a Blu Radio que las autoridades aún no han localizado el carro de referencia Renault Sandero en el que se desplazaba y apuntó que hasta el momento solo han recibido apoyo psicológico de parte de las Fuerzas Militares. “Nos visitaron unos psicólogos; nosotros no necesitamos de eso, aunque es el conducto regular de ellos, pero lo que necesitamos es esa ubicación, no han ubicado ni siquiera el carro”, sostuvo.

El señor Ramírez asegura que él le había pedido su hija no aceptar el traslado de su puesto de trabajo y relacionó ese cambio en el lugar de trabajo de la sargento con que el padre de los niños estaría prestando servicio en ese departamento.

Iván Velásquez también repudió el secuestro de la sargento

Por su pare, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se sumó al llamado de Velasco y sostuvo que la aparente voluntad de paz que ha manifestado el Eln no es coherente con el delito del secuestro, haciendo un duro llamado para que esa guerrilla libere a la sargento segunda.

“No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la Fuerza Pública. ¡La suboficial Ghislaine Karina Ramírez y sus niños de 6 y 8 años deben ser inmediatamente liberados!”, escribió Velásquez en su cuenta de Twitter.

Congresistas de la bancada del Pacto Histórico y cercanos al Gobierno como el senador Alexander López Maya y la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda rechazaron el secuestro de la mujer y sus dos hijos. Maya, quien funge como presidente del Senado hasta el próximo 20 de julio, cuestionó que: “Esto del Eln no es serio, el país está cansado de sus mensajes contradictorios frente a su voluntad de paz”.