Una legislatura que será mano a mano entre Gobierno y oposición

La celebración del Día de la Patria, no sólo traerá el recuerdo el próximo jueves de la épica gesta del 20 de julio de 1810, sino que también será el inicio de un nuevo capítulo de la polarización política que vive Colombia, y que tendrá en el Congreso de la República un protagonista clave.

Ese día se instalarán las sesiones ordinarias del Congreso y será el inicio del segundo de los cuatro periodos del Legislativo que va del 2022 al 2026, el cual en su primer capítulo estuvo muy movido al punto que terminó el pasado 20 de junio con una coalición de gobierno debilitada frente a como arrancó el año pasado.

La fuerza política con la llegó el presidente Gustavo Petro le llevó a sumar en el arranque a los partidos de la coalición del Pacto Histórico (en su mayoría de izquierda), la Alianza Verde, Comunes (Exfarc) y lo que fue la sorpresa en su momento el respaldo de los partidos tradicionalistas Liberal, Conservador y de La U. En julio del año pasado en la independencia estuvo el Centro Democrático y la orilla de la oposición sólo estaba el Centro Democrático y un débil partido de la Liga de Gobernantes Anticorrupción del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que muy rápido se rompió.

Sin embargo, esa fuerte coalición, casi el 80 % en ambas corporaciones, muy rápido se fue debilitando. En un momento definitivo, en marzo pasado, los partidos Conservador y de la U anunciaron que salían para ser independientes, aunque con posturas tan claras que para muchos eran más oposición.

Y este es precisamente el primer asunto que deberá concretar el Gobierno al inicio de las sesiones de esta semana. Al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le corresponderá reconstruir esa mayorías, que si bien hoy aún se mantienen, dependen del Partido Liberal que estaría más próximo a entrar en el grupo de los independientes que de seguir como gobierno.

De ser así el Gobierno tendría una coalición que dependerá sólo de los partidos de izquierda y de los verdes y quedará a la espera que liberales, conservadores y La U, acompañen los proyectos que ellos consideren o hundan los que no compartan, en particular las reformas sociales que fueron el principal motivo del distanciamiento político con esos aliados.

La estrategia de ganar votos no será fácil. El saliente presidente de la Cámara, David Racero, asegura que las mayorías se volverán a fortalecer con la presencia de los senadores y representantes que sí están comprometidos con las reformas del cambio que ha presentado el presidente Petro, para lo cual se buscará esa relación uno a uno y no necesariamente con la institucionalidad de los partidos.

El ministro Velasco también así lo ha expresado, aunque en las últimas semanas no ha revelado cómo está recomponiendo las mayorías. Velasco le apuesta principalmente a que el Partido Liberal se mantenga dividido, porque hay un sector que desde la campaña presidencial se fue con Petro, mientras que el otro se mantuvo con las directrices de su jefe político, César Gaviria Trujillo.

Pero la realidad parece ser muy diferente a las proyecciones. El pasado viernes el presidente Petro había citado a la bancada del Pacto Histórico para reunirse con ellos, pero como ya parece tradicional en el mandatario, les incumplió la cita y aunque fue en la Casa de Nariño, no llegó.

La reunión fue atendida por el ministro Velasco y el secretario General de Presidencia, Carlos Ramón González, pero no duró mucho, los senadores y representantes se fueron saliendo sin tener claro cómo el Gobierno Nacional mantendrá las mayorías y sólo quedó en una afirmación del ministro del Interior que sí tienen los votos para seguir con una coalición fuerte.

Las pujas

Además de la coalición, el Gobierno está en una dura puja por lograr que en las presidencias del Senado y la Cámara queden congresistas cercanos al presidente Gustavo Petro, así como pasó en este primer periodo en donde Roy Barreras y Alexander López presidieron el Senado, mientras que David Racero hizo lo mismo en la Cámara, todos en representación del Pacto Histórico.

Para este nuevo año de sesiones, las cosas parecen no saldrán igual y hay varias razones para creerlo. En el Senado y según los acuerdos, la presidencia le corresponde al Partido Alianza Verde, en donde hay dos fuertes candidatos para ocupar el cargo, pero cada uno representa polos diferentes. Por un lado está la senadora Angélica Lozano, quien si bien hace parte de la coalición de Gobierno, es de las congresistas verdes más distantes y críticas al mandato de Petro.

Por el otro lado, está el senador Inti Asprilla, quien es uno de los senadores verdes que más apoyan al Gobierno y fue quien precisamente lideró el año pasado, en plena campaña presidencial, que el partido se dividiera para apoyar a Petro y no a Sergio Fajardo. Hay una tercería, el senador Iván Name, quien si bien no es tan crítico de Petro, tampoco es de los congresistas que le apoyan de lleno.

La situación en la Cámara de Representantes es similar. La presidencia le corresponde al Partido Liberal, en el cual hay dos bandos, un sector con el presidente Petro que está en cabeza del representante Andrés Calle, quien es el candidato del Gobierno. Calle fue clave el año pasado para que en Córdoba y Sucre, hubiese un sector de los liberales para apoyar al hoy mandatario nacional.

El otro grupo es el llamado liberalismo oficialista, el ala del expresidente Gaviria en donde hay por el momento dos candidatos fuertes, los representantes Julián Peinado y Carlos Ardila. Éste último es quien tendría el mayor apoyo del partido, y es además una de las voces más críticas a Petro.

Reformas y Contralor

La puja política de este momento tiene otros componentes. El Gobierno se dará la pela por lograr que el nuevo contralor General de la República sea a fin a su sector político. El Senado deberá escoger, en agosto próximo, el reemplazo de Carlos Rodríguez, el contralor a quien la Corte Suprema dejó sin validez su elección el año pasado.

El proceso de selección del nuevo contralor arrancó en medio de polémicas, pues la escogencia de la universidad que definirá los postulados la dirigirá la actual mesa directiva del Senado, es decir con la influencia del saliente presidente Alexander López. Partidos como Centro Democrático y Cambio Radical pidieron que esas reglas de juego fueran definidas por la nueva mesa directiva.

Para el presidente Gustavo Petro es clave ganar esta elección. Tradicionalmente este tipo de cargos (incluyendo al procurador y defensor), se da por una amplia coalición que en ocasiones llega a ser casi que por unanimidad, por lo que nadie puede salir a decir que el funcionario es de algún partido en concreto o del Gobierno Nacional.

El otro aspecto fundamental de la legislatura para el Gobierno será el trámite de las reformas. Por lo anunciado hasta el momento, en este año de sesiones Petro no llevará ninguna reforma constitucional. A las que ya le apostó las logró sacar en el primer periodo de sesiones, aunque se le hundió la reforma política.

En ese orden, el Gobierno centrará toda su atención en el trámite de las reformas sociales. Dos de ellas, la de salud y pensional, ya lograron su primera de cuatro aprobaciones.

La reforma a la salud, que quedó en debate en la plenaria de la Cámara, mantiene una dura disputa, al punto que le siguen solicitando al Gobierno que la retire y le busque una mejor concertación.