"Una prueba negativa no asegura que la persona no tenga el virus": Migración Colombia

Sin embargo, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se refirió a la solicitud y aseguró que hasta el momento este no sería un requisito para ingresar al país, ya que no es garantía para determinar que la persona no sea portadora del virus.

“Cuando una persona tiene una prueba negativa eso no quiere decir que no pueda tener el virus. Hay que ser más cuidadosos ya que hemos detectado en vuelos personas que han llegado enfermas, incluso personas que han llegado directamente a la clínica”, explicó Espinosa.

El Director de Migración fue enfático en que aunque no es su entidad la que toma este tipo de decisiones, si se acogerían de manera inmediata a la medida y el Ministerio de Salud u otras autoridades competentes así lo determinan.

“Vemos que hay un 70% de la población vacunada con primera dosis, vemos que han resaltado al país en su velocidad para vacunar. Nosotros no somos los técnicos en temas de salud y por eso nos acogemos a la decisión que se tome”, agregó.

Finalmente, el Funcionario recordó que “más allá del establecimiento de una, yo creo que hay un mensaje de que cuidemos a los demás, cuidemos de nosotros mismos y pensemos en que esta es una época en que se mueven miles de familias, porque lo mínimo es que seamos respetuosos con ellos para evitar que tengan una situación apremiante o dificultad”.