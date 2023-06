Asimismo, el expresidente compartió por la red social un documento en el que también se refería al cese al fuego. En dicho escrito expresa: “Debe entenderse que el cese criminal cobija todos los delitos, por supuesto el secuestro, individual o colectivo, aislado o sistemático, sin que puedan ser oponibles interpretaciones acomodadas o restringidas del Derecho Internacional Humanitario o del Estatuto de Roma La paz necesita cesación de crímenes para construir confianza en la comunidad”.

Agregó: “Que un ejército democrático, como el ejército colombiano, entre en cese bilateral de fuego, implica igualarlo con quienes delinquen, con gran daño a la institucionalidad democrática. La institución ejército no delinque, por ende, no se entiende que lo pongan a la par del grupo que delinque. Cosa diferente es dar garantías a un grupo que cese el crimen como muestra de buena fe e intención de paz. Que mientras cumpla no se le ataque”.