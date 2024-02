"Usted es una rastrera frustrada...": Vicky Dávila denuncia fuertes amenazas

Llevo casi 2 años recibiendo por correo amenazas de un personaje que se hace llamar Álvaro. En algunas ocasiones, me advierte que “calladita” me veo más “bonita”. Que no arriesgue a mi “familia”, que me estoy buscando unos “buenos putazos”. Algunos de estos correos también hablan... pic.twitter.com/NofV7vqY45