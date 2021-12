En un video dirigido a los cartageneros, el alcalde William Dau informó este domingo sobre las diversas acciones que se ejecutarán en la ciudad para combatir el dengue.

Sin embargo, una de ellas generó burlas y malos comentarios en redes sociales, pues el mandatario manifestó que consiste en “vacunar a los mosquitos”.

“A largo plazo tenemos proyecciones para combatir la problemática del dengue. Se trata de un acuerdo con la Embajada de Australia, la cual nos viene apoyando en la conexión con el equipo de World Mosquito Program, Programa Mundial de Mosquito, que es una iniciativa internacional y sin ánimo de lucro, que ha desarrollado un método de control biológico, innovador, creativo y autosostenible, que busca la erradicación o disminución del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya”, explicó Dau.

Señaló: “¿Cómo es esto? Esto es de cierto modo vacunar a los mosquitos, para que una vez vacunados no puedan transmitir en dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya”.

El mandatario agregó: “¿Cómo se vacuna el mosquito? Yo no soy científico, pero tengo entendido que con un polvito que va en el agua y van creando unas larvas que salen, que se reproducen unos a otras y no pueden transmitir (...) no es que van a eliminar los mosquitos, sino que ya la picadura de mosquitos no va a transmitir enfermedades”.

Finalizó su confusa explicación indicando que la mencionada iniciativa ha tenido experiencias exitosas en otras ciudades del mundo, entre ellas Cali y Medellín.

“Haremos una inversión para que esta tecnología sea aplicada en Cartagena. Una vez se implemente esperamos que ya no vuelva a ser el dengue un problema en Cartagena”.