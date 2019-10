‘Vargasvil’, en medio de escándalo por presunto acoso sexual a menores

Algunas de las niñas con quien habría mantenido estas conversaciones tienen entre 14 y 16 años, a quienes, además de las propuestas sexuales, habría prometido regalos, entradas a sus shows para corroborar que no era una cuenta falsa y hasta carreras de actuación.

Ante las acusaciones, el candidato del Centro Democrático negó haber contactado a dichas niñas y explicó que su cuenta de Facebook no la maneja él sino un equipo.

Lea también: “Mi profesor me encerró en un salón para besarme a la fuerza”.

“Yo tengo la conciencia tranquila. No he buscado niñas para lo que están diciendo y no haría eso”, señaló el humorista ante las cámaras de Noticias Uno.

Además, contó que es conocido por ser protector de los niños y por eso tiene una fundación en la que ha trabajado por los niños hace más de 27 años.