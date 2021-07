La variante Delta de la COVID-19 viene tomando fuerza a nivel mundial. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), confirmó que en el continente americano la variante ya llegó a 14 países, siendo Brasil uno de ellos, donde ya se registró la primera muerte por esta cepa, una noticia que aviva su inminente llegada a Colombia.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS), la denominó como “preocupante”, por la alta capacidad de contagio, quizás un 60% más que las demás.

“La variante original podía contagiar entre dos a tres y esta puede contagiar entre cinco y ocho”, indicó Carlos Álvarez, infectólogo y designado por la OMS, para los estudios clínicos contra la COVID-19 en Colombia.

Por ejemplo, en Estados Unidos, Delta aumentó en un 10% los contagios por coronavirus esta última semana. La variante ya representa una cuarta parte de todos los nuevos contagios y su propagación alcanzó a los 50 estados, según informó la Casa Blanca.

Sin embargo, Álvarez resaltó que los estudios realizados hasta el momento no permiten concluir que cause más muertes. Los expertos también indican que la alta transmisibilidad de un virus da lugar a un aumento más rápido de los casos, lo que en última instancia significa más hospitalizaciones y muertes.

Y aunque se ha dicho que las vacunas contra la COVID-19 mantienen niveles de protección contra esta variante, la llegada de Delta supone un riesgo para aquellos que aún no han recibido su esquema de vacunación completo.

La variante Delta, la última descubierta, no ha sido identificada en Colombia a pesar de los juiciosos estudios de vigilancia genómica que se llevan a cabo, según ha informado el Ministerio de Salud.

No obstante, algunos expertos cuestionan la capacidad del país para hacer seguimiento a las nuevas cepas. “Nosotros en Colombia no estamos haciendo suficiente vigilancia genómica; no tenemos claridad sobre cuáles son los virus que nos están atacando”, dijo Diego Rosselli, médico neurólogo.

Con él coincidió Diana Higuera, médica epidemióloga, quien señaló que “tenemos mucho que trabajar todavía en vigilancia genómica. Se supone que el Instituto Nacional de Salud le hace seguimiento a esto, pero es un seguimiento al que todavía le hace falta capacidad. No se procesan tantas muestras como se quisiese”.