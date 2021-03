El pasado 15 de enero comenzó la incertidumbre sobre el paradero de Sara Sofía Galván, la niña de 23 meses de nacida que tiene en alerta a las autoridades y en vilo a todo el país.

Ese día, su mamá, Carolina Galván, se la llevó de la casa de Xiomara, su tía, que la venía cuidando desde hacía unos meses. Desde entonces, su tía no la volvió a ver y han surgido innumerables testigos y versiones contradictorias, que han convertido el caso en todo un misterio.

Las hipótesis sobre las que trabajan las autoridades apuntan en dos direcciones: la primera, que la menor murió (por un accidente o asesinada) y fue arrojada a un caño del río Tunjuelito en la localidad de Kennedy. Y la segunda, que la pequeña está viva, pero fue entregada (o vendida) a una persona desconocida en el sector de Patio Bonito, de la misma localidad.

Como las audiencias del caso son reservadas, para proteger los derechos de la menor, las versiones se han terminado ventilando en los medios de comunicación, con testimonios de la tía de la menor, la expareja sentimental de la madre (Nilson Díaz), una amiga de ella (Marisela) y algunos vecinos del sector que aseguran haber visto o hablado con Carolina o con la niña.

Las autoridades no descartan ninguna de las dos hipótesis y, por eso, mientras sigue la búsqueda en el río Tunjuelito y otros lugares donde hubiera podido ser arrojado su cuerpo, se emitió una alerta amarilla en 196 países, en especial los que tienen frontera con Colombia, en caso de que se pretenda sacar a la niña del país.

Tanto su madre, Carolina, como el excompañero sentimental de ella, Nilson Díaz, están tras las rejas, por el delito de desaparición forzada.

¿Cómo empezó todo?

El caso de Sara Sofía se hizo público por el testimonio de su tía, Xiomara Galván Cuesta, que estaba muy preocupada porque su sobrina no aparecía y sentía que las autoridades no estaban haciendo nada para encontrarla.

Sara Sofía nació el 30 de marzo de 2019 y la situación de su madre nunca fue la mejor. No se sabía quién era el padre de la niña y, aunque su familia la apoyo durante los primeros meses de vida de Sara Sofía, en septiembre u octubre de 2020 Carolina decidió irse de la casa a vivir con una amiga.

La niña sí se quedó viviendo con la familia de Carolina. “Desde que la niña nació, Carolina no mostró afecto con ella, no tenía ese rol de mamá, no estaba pendiente de su hija”, le dijo Xiomara a Blu Radio.

Cuando Carolina volvió a llevarse la ropa, Xiomara le reclamó porque en el jardín a donde asistía la niña la tenían en seguimiento por el descuido de su madre.

Ella no dijo nada, pero unas semanas después se llevó la niña, primero por un fin de semana, pero después empezó a sacar pretextos para no devolverla.