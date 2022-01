Según la disposición, los viajeros mayores de 18 años que ingresen al país en cruceros, independiente del tiempo que vayan a permanecer dentro del país, deberán presentar el certificado o carné de vacunación con el esquema completo o por lo menos con el inicio del esquema.

Así mismo, se establece que todos los viajeros internacionales que pretendan ingresar al país deberán presentar resultado de la prueba PCR con resultado negativo expedido con antelación no mayor a 72 horas antes de la hora y fecha de embarque.

Según Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía, “estos controles se toman por la rápida propagación de la variante Ómicron, la cual ya genera afectación de brotes en cruceros internacionales donde las personas no guardan el distanciamiento físico y donde las actividades de ocio generan mayor relajación de la protección”.

El Ministerio de Salud decidió también que todos los viajeros deberán realizar el registro en la app Check-Mig y deben responder a las llamadas telefónicas de la autoridad sanitaria.

Estas medidas cobijan por igual a los viajeros nacionales y extranjeros que ingresen al país, lo mismo que a la tripulación."Todos los viajeros internacionales de 18 años y más que ingresan a Colombia, deberán presentar el certificado o carné de vacunación con esquema completo, teniendo un mínimo de 14 días desde la fecha que se completó el esquema. Las vacunas exigibles serán aquellas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, o aquellas oficialmente aprobadas por un país territorio reconocido de las Naciones Unidas".

"Para los extranjeros de 18 años o más, no residentes en Colombia, que no tengan esquema completo de vacunación o que no cumplan los 14 días de haber terminado el esquema, podrán ingresar al país presentando una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada. Los extranjeros no residentes en Colombia que no hayan comenzado un esquema de vacunación no podrán ser exceptuados de este requisito, ni presentar prueba como alternativa de ingreso", dice la Resolución.

Y agrega que "En el caso exclusivo de colombianos, extranjeros con residencia permanente en Colombia, diplomáticos y sus dependientes de 18 años o más, que no cuenten con el carné de vacunación o que tengan el esquema de vacunación incompleto que no cumplan los 14 días de haber terminado el esquema, deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada", dicta el documento.