Vicepresidenta pide a grupos armados detener ataques contra la población

“Paren ya la violencia contra las comunidades. Estamos con las puertas abiertas para avanzar en el dialogo de paz total que le devuelva la tranquilidad a estas comunidades”, sostuvo la vicepresidenta.

Durante su visita, que tuvo como fin instalar la comisión intersectorial convocada para desarrollar acciones que lleven al cumplimiento del Auto 620, la vicepresidenta escuchó de boca de las comunidades, la difícil situación de orden público que se vive en la zona y que ha llevado también a condiciones humanitarias complejas como la falta de agua y alimentos.

“Nueve personas han perdido la vida a causa de minas antipersonales enterradas en sus territorios. Comunidades marginadas, excluidas, violentadas... No hay agua potable, no hay saneamiento básico, no hay acceso a la educación”, denunciaron las comunidades.

Por esta razón Márquez le pidió también a las diferentes entidades llevar la oferta institucional necesaria para cumplirle a las comunidades tanto de la zona rural como del casco urbano.

“Conocemos claramente la situación de la crisis en la que viven estas comunidades. Hoy esperamos que los planes, programas y proyectos que se han venido trabajando desde las distintas instituciones, y entendiendo que este auto no empieza ahora, sino desde 2018, entreguen resultados. A nosotros nos corresponde la continuidad de la implementación de las medidas que protegen a esta comunidad”, enfatizó la alta mandataria.