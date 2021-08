La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, destacó el importante papel que han tenido las mujeres colombianas en el mercado laboral durante los últimos años, y valoró la implementación de más de un millón de puestos de trabajo en medio de la crisis derivada por la pandemia del Covid-19.

“Colombia está en el filo de la oportunidad, nos encontramos en un momento muy propicio para que la reactivación y el bienestar que genera el sector de la construcción llegue hacia la base de la sociedad. Sabemos que nuestro país sigue teniendo el gran desafío de continuar creciendo de manera acelerada”, afirmó Ramírez durante su intervención en el Congreso de Camacol.

Uno de los aspectos que más resaltó la vicepresidenta fue que en un sector que mayoritariamente es manejado por hombres, se ha venido implementando la inclusión de la mujer, que de hecho, es dirigido actualmente por la presidenta ejecutiva, Sandra Forero.

“Con los afiliados de Camacol y la Consejería para la Equidad de la Mujer estamos dando ejemplo con el proyecto de construimos a la par, que surgió hace dos años. Yo les decía que tenemos que involucrar a las mujeres en el sector de la construcción, qué mejor proceso que el que estamos siguiendo cada vez con una mayor formación para las mujeres, gracias al trabajo que se hizo en nuestros pactos con el catálogo de cualificaciones”, explicó la vicepresidenta.

Como hecho particular, durante su intervención la vicepresidenta y canciller afirmó que las mujeres administran mejor los ingresos que reciben en comparación con los hombres, aseguró que las mujeres no gastan el dinero en fiestas con amigos, sino por el contrario en el hogar, en educación y ahorros, pero resaltó que no todos los hombres malgastan el dinero.

Según cifras de Camacol, en el año se han vendido 133.419 nuevas viviendas y se iniciaron 21.703 nuevas obras, ha habido una expansión del 38% frente al año 2020. También se han otorgado subsidios para 23.607 familias y se han respaldado créditos de vivienda por 116.898 millones de pesos.

Finalmente, Ramírez afirmó que el Gobierno busca atraer talento internacional por medio de subsidios para personas del extranjero que quieran comprar vivienda para reubicarse en Colombia.