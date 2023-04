Video: Así fue como columna de ceniza del Nevado del Ruiz superó los 2 mil metros

La actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos mostró aumento en la energía sísmica respecto al lunes, la cual ha estado asociada a varias emisiones pulsátiles de ceniza que fueron confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico.

La altura máxima de la columna de gases y ceniza observada fue de 2200 m medidos desde la cima del volcán y que fue correspondiente a una emisión de ceniza registrada en la mañana de este martes a las 05:51 a.m., con dirección de dispersión de la columna hacia el noroccidente.

En cuanto a la sismicidad asociada de fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico, esta mostró aumento en la energía sísmica en comparación con la registrada el 23 de abril. Los sismos se localizaron en los sectores oriental, nororiental y suroccidental del volcán, así como en el cráter Arenas, a profundidades entre 1 y 5 km, donde cuya magnitud máxima fue de 1,7 correspondiente al sismo de las 05:35 p.m., localizado a 4,1 km al oriente del cráter, a 3,2 km de profundidad. Este sismo fue reportado como sentido por habitantes en el cañón del río Lagunilla.

El SGC ha reiterado que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. Es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza disminuyan o sean oscilatorios, en el sentido de aumentar unos días y disminuir otros, sin embargo, esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad. Además, es importante mencionar que si bien no siempre es posible detectar anomalías térmicas desde las plataformas de monitoreo satelital, principalmente debido al mal tiempo, esto no quiere decir que estas no continúen presentes en el fondo del cráter.

El volcán Nevado del Ruiz continúa en Nivel Naranja ya que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años. Para cambiar de nivel y retornar a nivel amarillo se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan la posible disminución de la actividad en el mismo.

La recomendación que hacen las autoridades a la comunidad es conservar la calma, seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y autoridades locales, y estar atentos a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán.