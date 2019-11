El incidente se presentó en el carril que conduce hacia San Rafael o Milán, al oriente. Un trabajador salió lesionado y fue rescatado a las 2:00 p.m. Un carro resultó aprisionado entre la estructura de un puente en construcción y el material del derrumbe. Después de la emergencia se realizó un censo de trabajadores del sitio.

Jairo Alfredo López Baena, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, dijo que se sacó un obrero con vida, cuyo pronóstico es reservado. Anunció que se maneja una hipótesis de un taxi y una motocicleta atrapados, por lo que dos retroexcavadoras trabajan desde minutos después de la emergencia en la búsqueda de los mismos. Sobre la posible causa, dijo que “debido que las lluvias de los días recientes pudieron haber cooperado en la inestabilidad y que el nivel freático está alto”.

Manizales, a la fecha, acumula 148 mm de lluvia, nivel que se ubica por debajo del promedio proyectado por el IDEAM para esta región.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, quienes ya hacen presencia en el lugar, buscan un posible segundo vehículo atrapados por el alud a través de evidencia de cámaras de seguridad.

El conductor Leonardo García, dijo que iba pasando en su carro por la obra cuando “sentí un griterío, se vino la avalancha... Intenté echar reversa, pero no pude y el carro se fue hacia un lado y me chocó. Gracias a Dios no me aplastó, ni nada e inmediatamente los obreros intentaron sacarme”. Comentó que no vio nadie transitando delante de él.

En el lugar donde sucedió la emergencia se estaban realizando las labores para la construcción de un carril adicional en ese sentido occidente - oriente y descongestionar este punto. Según rescatistas, cayó la corona de un talud que se estaba perfilando. La ladera donde estaban trabajando desde hace varios meses cedió. Hace tres semanas se había iniciado el vaciado de concreto sobre la misma.

El tráfico por la Avenida Kevin Ángel está suspendido en ese punto vial. El sentido hacia el occidente se tuvo que improvisar a través de un lavadero de carros que es vecino del lugar, no obstante, después de las 2:15 p.m., se cerró el paso en ambos sentidos de la avenida más importante del norte de Manizales.

En Contexto

Las obras del Intercambiador Vial de La Carola Fase II, que se inició este año una vez entregada la glorieta elevada tras 20 meses, están retrasadas en su entrega. En principio, se esperaba que su apertura se hiciera en agosto de este año, pero por problemas en la ejecución del proyecto se postergó.

No obstante, es indefinida la entrega del complejo de puentes que componen este proyectos y se desconoce por ahora el impacto que pueda tener el incidente de hoy en el calendario de la obra.

Invama, que construye la obra, había manifestado en semanas anteriores que el primer puente se abriría a mediados noviembre. La inversión es $15 mil 180 millones de pesos en esta segunda fase del proyecto y que recibió pagos de valorización para su construcción.