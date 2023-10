Video: Camioneta intentó atropellar a Daniel Quintero haciendo campaña

Quintero, quien publicó un video de la situación, explicó que “lo que hizo esta Toyota es grave. No solo me aprisionó, sino que luego aceleró, a pesar de que le daba golpes al bomper para que dejara de hacerlo. Nada sirvió”. Pese a la situación compleja el exalcalde y jefe del movimiento Independientes, aseguró que los golpes no fueron mayores y sólo reportó dolores producto del impacto.

Consideró que lo sucedido al parecer hace parte de una estrategia para afectar a todos los miembros de la campaña de Juan Carlos Upegui, el candidato a la Alcaldía y por quien renunció al cargo para acompañar y le compita el cargo a Federico Gutiérrez. La campaña considera que hay sectores que están emitiendo mensajes para que violenten a los integrantes del proyecto de Independientes.

“No podemos dejar que la política se convierta en un acto de violencia. Hago un llamado a los actores que, desde el uribismo y desde algunos medios de comunicación, han enviado mensajes a simpatizantes de Uribe y de Fico para que nos violenten en la calle”, declaró.