Video: Capturan a médico santandereano por golpear a su novia

El cirujano Gabriel Agamez Moreno fue detenido en el condominio Brisas del Mar en Cartagena, luego de que en cámaras de seguridad del recinto quedara grabada una brutal golpiza que le propinó a su novia.

Los hechos ocurrieron al rededor de las 10:00 p.m. del pasado martes 5 de julio. En las imágenes se puede observar como el hombre le pega múltiples patadas a la mujer, quien se tapa la cara para protegerse.

Gabriel Agamez es un médico de origen santandereano, que en 2021 fue imputado por la Fiscalía por el delito de homicidio culposo, por los hechos ocurridos en febrero de 2020, en una clínica de Barrancabermeja, cuando en medio de una cirugía estética falleció una paciente.

"Me arrastra por el suelo y me da patadas por todo el cuerpo, me pegaba la cabeza contra el piso. En esos momentos se paró una familiar de él y le grita que me dejara, también salieron los vecinos y le comienzan a decir que me soltara. El vigilante del condominio se percata de las agresiones y llama a la policía", contó la mujer en su declaración a la Policía.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía; el juez tipificó el delito como violencia intrafamiliar y le impuso una restricción para salir del país.

El agresor ya tiene pasado judicial

Agamez ya pasó por una audiencia de imputación de cargos, por el fallecimiento de Luz Dary Silva, ocurrido el 2 de marzo de 2020 luego de someterse a una cirugía estética que le practicó.

El ente acusador dio a conocer además que el anestesiólogo presentó títulos de estudio en México, pero estos al parecer no fueron aprobados en Colombia.

Vendrá una próxima audiencia donde el médico alegue su defensa.